Trump otočil a odsoudil invazi na Ukrajině. Kritizuje Bidena

Trump se k Ukrajině vyjádřil na konzervativní konferenci CPAC na Floridě „Ruský útok na Ukrajinu je odpudivý. Modlíme se za hrdý ukrajinský lid. Bůh jim žehnej.“ Pochvalně se bývalý americký prezident vyjádřil také o ukrajinském prezidentovi Volodymyrovi Zelenském, kterého označil za „odvážného“.

Proslovu na konferenci Trump využil také ke kritice současného prezidenta Joea Bidena a jeho postupu v krizi kolem Ukrajiny. Podle něj Putin využil Bidenovy slabosti a zaútočil. Kvůli řešení krize kolem Ukrajiny podle Trumpa Bidenova vláda také zanedbala řešení migrační krize ve Spojených státech.

„Bidenova vláda strávila měsíce tím, že si lámala hlavu, jak zabránit invazi do cizí země, která je tisíce mil daleko. Myslím ale, že si Američané zaslouží prezidenta, který zastaví i invazi do naší země,“ dodal. Kromě ukrajinských hranic by se podle bývalého šéfa Bílého domu měl Biden zajímat i o jižní hranici USA, přes kterou se do země dostávají migranti převážně z Latinské Ameriky.

„Každý rozumí tomu, že by se tato strašlivá katastrofa nikdy nestala, kdyby naše volby nebyly zfalšované a kdybych já byl prezidentem,“ dodal Trump, který dlouhodobě bez důkazů tvrdí, že prezidentské volby z roku 2020 vyhrál Biden díky podvodům. Problémem podle bývalého prezidenta není to, že je Putin chytrý. „Pravým problémem je, že naši lídři jsou hloupí,“ dodal.

„Jsem jediným prezidentem 21. století, za jehož služby Rusko nepodniklo invazi do jiné země,“ uvedl také Trump a připomněl rusko-gruzínskou válku z roku 2008, kdy byl americkým prezidentem George W. Bush, a anexi ukrajinského poloostrova Krymu z roku 2014, kdy byl šéfem Bílého domu Barack Obama.

Agentura AP tento týden uvedla, že ruská invaze na Ukrajinu rozděluje americké republikány. Například republikánský kandidát do Senátu J. D. Vance ve čtvrtek řekl, že je mu „vcelku jedno, co se stane s Ukrajinou“.

Podle AP proti sobě nyní stojí „stará garda“ a nastupující generace republikánů, jako je Vance, která otevřeně zpochybňuje, zda by měly USA na ruské kroky reagovat.