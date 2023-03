Chopte se zbraní, zastavte Kreml! Neonacista Rex svolává k diverzi v Rusku

Mnoho podrobností o čtvrteční akci, k níž se přihlásil Ruský dobrovolnický sbor bojující po boku Ukrajinců proti režimu Vladimira Putina, zůstává nejasných a neověřených. Ukrajina popřela, že by skupinu přímo podporovala, zatímco Rusko incident využilo k posílení svého tvrzení, že NATO vede zástupnou válku prostřednictvím krajně pravicových „teroristů“.

Denis Nikitin, který stojí v čele Ruského dobrovolnického sboru, se však k incidentu otevřeně přihlásil a pro list Financial Times uvedl, že jeho cílem bylo odhalit slabou obranu země a inspirovat další krajany k povstání proti Kremlu.

Osmatřicetiletý Nikitin, který vystupuje také pod jménem Denis Kapustin nebo pseudonymem Rex, je bývalý bojovník smíšených bojových umění s vazbami na západní neonacisty a bělošské nacionalisty. Jde o notoricky známého ruského neonacistu, který založil značku oblečení White Rex, oblíbenou mezi neonacistickými bojovými kluby MMA.

Nemusíte žít v okovech a vykonávat cizí vůli

Ruské úřady prohlásily, že při akci zemřeli dva civilisté a jedno dítě bylo zraněno, připomíná The Moscow Times. Nikitin však uvedl, že v jedné ze dvou vesnic, kam jeho muži vtrhli, došlo k přestřelce, ale o obětech neví.

Naopak připomněl hlavní cíl – zasáhnout nepřítele hluboko za nepřátelskou linií pomocí útoků bezpilotních letounů a odvážných sabotážních operací a připomenout Rusům, že nemusí žít v okovech a účastnit se cizí války. „Můžete a musíte se chopit zbraně. Podpoříme každého, kdo chce tyto kremelské uzurpátory odstavit od moci,“ řekl Nikitin.

Útok podle něj také odhalil „velmi špatný stav“ ruské obrany v hustě zalesněné Brjanské oblasti, která podléhá zvýšeným bezpečnostním opatřením. „Je to klasický partyzánský útok na klasickém místě, kde bylo pro Němce i SSSR opravdu těžké partyzány chytit,“ vysvětlil Ruslan Puchov, ředitel moskevského Centra pro analýzu strategií a technologií.

To potvrdil i Nikitin, podle nějž jsou ruské síly v pohraničí úplně bezbranné. „Operovali jsme v pohraničním pásmu, které by mělo být pod nejpřísnější ochranou,“ uvedl.

Pomohli Ukrajinci, tvrdí Nikitin

Putin ve čtvrtečním videu uvedl, že za útokem stojí „teroristé“ a přirovnal ho k vraždě dcery prokremelského ultranacionalistického ideologa Alexandra Dugina.

Ruské úřady se mezitím neprodleně snažily zformulovat ucelenou reakci. Se svým otálením však daly prostor Nikitinově skupině, která bezprostředně po útoku ovládla sociální média. Nikitinovi muži vítězoslavně pózovali v neposkvrněných bojových uniformách vedle vesnické pošty a stanice první pomoci.

Ukrajina se ovšem od čtvrteční operace, stejně jako od útoku na Duginovu dceru, ihned distancovala. Ukrajinský server RBK-Ukrajina to označil za „klasickou provokaci“ ze strany Ruska.

Nikitin s tím ovšem nesouhlasí, ukrajinské úřady se podle něj pod operaci podepsaly, jinak by k ní nemohlo nikdy dojít. „Jak si představujete, že jsem tam prošel noční tmou? Jsou tam zaminované mosty, jsou tam kamery, tepelně zaměřené drony, jsou tam skrytá otevřená pozorovací stanoviště. Kdybych to s nikým (z ukrajinské armády) nekoordinoval, jednoduše by nás zničili,“ řekl Nikitin v rozhovoru.

Někteří ruští přívrženci zastávající nekompromisní postoje, jako Ramzan Kadyrov, vyzvali Putina, aby zvýšil bezpečnostní opatření a vyhlásil v pohraničních regionech stanné právo.

Putin prozatím v pátek apeloval na bezpečnostní radu, aby našla způsob, jak ochránit území před „teroristy“. Podepsal ale také dekret, který operuje se stanným právem.

Dekret umožňuje Rusku v podmínkách válečného stavu pozastavit činnost ředitelům a akcionářům všech společností, které neplní státní obranné zakázky, připomíná agentura Reuters. Dekret také umožní ministerstvu průmyslu jmenovat nového externího správce, který převezme řízení takových společností.

Ačkoli se dekret zmiňuje pouze o hypotetických opatřeních pro výrobu zbraní v případě vyhlášení válečného stavu, naznačuje, že Putin možná brzy přestane své lidi ujišťovat, že se jich jeho „zvláštní operace“ na Ukrajině netýká, podotýkají skepticky zahraniční média.