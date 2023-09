Doma by s tolika popáleninami nepřežil. Oběť ruského barbarství je zpátky

Při hromadném raketovém útoku na město Roman utrpěl četná popálení. S popáleninami čtvrtého stupně na zádech ho k lékaři z posledních sil přinesla jeho matka, která později svým zraněním podlehla.

Chlapec byl nejprve převezen z Vinnycje do První lékařské asociace ve Lvově – největší popáleninové jednotky na západě Ukrajiny. Doktoři uvedli, že se k nim Roman dostal v mimořádně vážném stavu. Dělali však všechno, co mohli a doufali, že to chlapec přežije. Velké naděje si nedělali, a to ani před transportem do ciziny, uvedla pro web Vezha.ua tehdejší Romanova ošetřující lékařka, popáleninová chiruržka Lesya Strelka.

Po pár týdnech se však chlapcův stav zlepšil. Dokonce natolik, že ho bylo možné převézt do Drážďan, kde ho přijala drážďanská univerzitní klinika, jedna z největších v Německu, která se specializuje na popáleniny.

Tam byl malý Roman operován třikrát týdně. Lékaři mu odstranili z nohou odumřelou tkáň a nejrůznější úlomky. Chlapec musel podstoupit výměnu ušního bubínku a nesčetné transplantace kůže. Po náročných operacích mohl Roman poprvé od té doby, co byl zraněn, otevřít oči. Pak začal dokonce dělat první kroky.

Roman se s otcem vrátil na Ukrajinu na oddělení do ústavu, kde ho před rokem přijali. Tam chlapec bude pokračovat dál v rehabilitaci. Na hlavě musí nosit speciální kompresní masku, aby se popálená místa méně jizvila.

Trvalé následky si ale malý Roman ponese do konce života. „Rány se musí pořád mazat. Pokud se tak nestane, bolest a omezená pohyblivost jsou nevyhnutelné. Dítě totiž roste, ale jizva ne,“ upřesnila Strelka pro Vezha.ua.

Dětské rehabilitační centrum UNBROKEN KIDS (nezlomné děti) na svém webu sdílí příběh dětí, podobné tomu Romanovu. Například silný příběh Veroniky, která jako jediná z rodina přežila bombardování v krytu, protože dospělí dívku kryli vlastními těly.

První lékařské asociace ve Lvově, která na Romanův příběh upozornila na Facebooku zahájila sbírku na laser na broušení jizev, který by mohl pomoct dětem s popáleninami.