Černé scénáře střetu s Ruskem: plichta na Ukrajině, ozbrojený Kaliningrad a hybridní třetí světová na obzoru

Analýza

Značný poprask a obsáhlé diskuse vyvolala zpráva německého deníku Bild o možném scénáři války Severoatlantické aliance s Ruskem. Začíná mobilizací Moskvy letos v únoru a předpokládá úspěch její jarní ofenzivy, po které by ruské vedení začalo zpracovávat k možné invazi další region, Pobaltí. Projevilo by se to rozsáhlými kybernetickými útoky a posléze i provokacemi s využitím ruské menšiny. Následně by přišlo rozmístění ruských vojáků v Bělorusku a adekvátní posílení kontingentu NATO na druhé straně hranice.