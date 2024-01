Vědci objevili nový typ antibiotik. Ničí i bakterie, co lékům běžně vzdorují

Kmeny bakterií Acinetobacter baumannii se vyskytují běžně v přírodě a pro zdravého člověka nepředstavují žádné riziko, vyvolávají však zápaly plic, sepse či záněty u oslabených nebo starších jedinců a problémy způsobují zejména v nemocnicích.

Bakterie známé i pod zkratkou CRAB jsou rezistentní vůči běžným antibiotikům, a Světová zdravotnická organizace je proto považuje za jedny z nejnebezpečnějších patogenů.

„Bakterie CRAB jsou častou příčinou infekcí v nemocnicích, zejména u lidí na ventilátorech. Tento patogen není nijak agresivní, ale je odolný vůči mnoha různým antibiotikům, takže léčba je velmi obtížná,“ řekl deníku The Guardian mikrobiolog Andrew Edwards z univerzity Imperial College. Podle něj je nový objev slibný vzhledem k tomu, že bakterie CRAB patří do skupiny tak zvaných gramnegativních bakterií, které odolávají antibiotikům díky buněčné stěně tvořené lipopolysacharidy (LPS).

„LPS umožňují bakteriím přežívat i v nepřátelském prostředí a ustát nápor imunitního systému,“ uvedl jeden z autorů studie nového léku Michael Lobritz. Podle něj látka bakteriím brání v ukládání LPS v buněčné stěně, a tím je ničí „Poprvé jsme objevili něco, co funguje tímto způsobem, takže jde o jedinečnou záležitost co do chemického složení i mechanismu účinku,“ dodal.

Žádné nové antibiotikum proti gramnegativním bateriím nebylo na trh uvedeno už půl století. Podle The Guardianu zatím Roche účinky svého nového léku zkoumá v laboratoři na myších, další postup léku směrem k testům na lidech a schválení však může být velmi obtížný.