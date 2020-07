Velení armády USA v Africe: ruští žoldáci rozmisťují po Libyii pasti a bomby

TRIPOLIS/PRAHA Velení americké armády obvinilo ruské žoldnéře takzvané Vagnerovy skupiny, kteří bojují na východě Libye, že v hlavním městě Tripolisu tajně umisťují miny a improvizovaná výbušná zařízení.

„Snímky a zpravodajské dokumenty nám ukázaly, jak Rusko nadále zasahuje do záležitostí Libye. Žoldáci Vagnerovy skupiny bezostyšně kladou miny a pasti, které často zraňují nevinné civilisty,“ uvedla admirálka amerického námořnictva Heidi Bergová, která patří k nejvyššímu velení amerických vojenských sil v Africe (AFRICOM).

Podle ní bylo množství pastí a min nalezeno na vnějším perimetru kolem Tripolisu a i na dalších místech až k pobřežnímu městu Syrtě. Většina výbušnin pocházela podle Američanů z Ruska, stejně jako velké množství zbraní.

„Rusko se očividně snaží změnit poměr sil v Libyi ve svůj prospěch. Podobně se snaží, jako jsem toho byl svědkem v Sýrii, rozšířit svůj vojenský vliv v Africe využitím vládou podporovaných žoldnéřských skupin, jako jsou Vagnerovci,“ citovala agentura AFP již v minulosti velitele AFRICOM generála Stephena Townsenda. „Rusové za pomoci této skupiny prodlužují konflikt a zabíjí nevinné.“

Vagnerovu skupinu podle mnohých informací financuje ruský miliardář Jevgenij Prigožin, který je blízkým spolupracovníkem prezidenta Vladimira Putina. Podle OSN se v Libyi nachází asi 800 až 1200 ruských žoldnéřů. Jejich měsíční plat se údajně pohybuje v přepočtu kolem 35 tisíc českých korun – to je mnohem více, než činí současný průměrný příjem v Rusku.

Ruské stíhačky pro maršála Haftara

Generál Townsend rovněž řekl, že Rusko dlouho popíralo rozsah svého zapojení do libyjského konfliktu. „Nyní již nepopírá nic. Sledovali jsme mimo jiné let ruských stíhaček čtvrté generace do Libye,“ uvedl generál.

Rusko již v minulosti rozmístilo v Libyi stíhačky na podporu maršála Chalífy Haftara, jehož jednotky ovládají východní část této severoafrické země. Podle Spojených států do Libye odletělo nejméně šest stíhacích letounů MiG-29, dva bombardéry Su-24 a dva víceúčelové stíhací stroje Su-35.

Generál Townsend zdůraznil, že Haftarova armáda ani žádný jiný „soukromý“ vojenský spolek nedokáže tyto stíhačky provozovat bez podpory od nějakého státu. „Podpory, kterou dostávají od Ruska,“ dodal.

V Libyi panuje chaos od roku 2011, kdy byl s pomocí Západu svržen tehdejší diktátor Muammar Kaddáfí. O ovládnutí země v současnosti usilují dva silní soupeři, na scéně je i řada ozbrojených kmenů. Haftarova Libyjská národní armáda (LNA) podporuje vládu sídlící ve východolibyjském Tobrúku a bojuje proti jednotkám premiéra Fáize Sarrádže, který má pod kontrolou metropoli Tripolis a větší část západu Libye. Sarrádžovu vládu uznává jako reprezentanta Libye většina států světa a také OSN.

Budou sankce za dodávky zbraní?

Haftar sice před půl rokem oznámil začátek „rozhodující bitvy o Tripolis“ a jeho jednotky pronikly až na dohled hlavního města, poté však utrpěl řadu porážek a LNA se musela stáhnout na východ.

Haftara podporuje zejména Egypt, Spojené arabské emiráty a Rusko, nepřímo též Francie. Sarrádžova vláda se od ledna tohoto roku může spolehnout mimo jiné na masivní podporu ze strany Turecka, které do Tripolisu vyslalo vojáky a poradce. V komplikované zástupné válce nyní na obou stranách bojují žoldnéři, z nichž mnozí mají zkušenosti z konfliktu v Sýrii.

Na dodávky zbraní do Libye sice existuje zbrojní embargo uvalené Radou bezpečnosti OSN, to je však masivně porušováno zejména ze strany Rusů a Turků. Francie, Itálie a Německo o víkendu pohrozily sankcemi proti státům, které by v tom pokračovaly. „Jsme připraveni zvážit možné použití sankcí, pokud bude porušování embarga na moři, na zemi nebo ve vzduchu pokračovat,“ praví se ve společném komuniké šéfů tří zmíněných zemí.