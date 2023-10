Červená čára za zelenou politikou? Britští konzervativci opět holdují autům, moderní železnici dali k ledu

Právě uplynulá konference britské Konzervativní strany potvrdila nejnovější trendy. Strana premiéra Rishiho Sunaka provádí znatelný obrat doprava nejen na poli boje proti nelegální migraci, ale také v takzvané zelené politice. Tu velmi silně tlačila ještě bývalá konzervativní vláda Borise Johnsona. Sunak však za ní dělá tlustou čáru.

Britský premiér na konferenci v Manchesteru oznámil zrušení další fáze vlajkového projektu Konzervativní strany jménem HS2. Jedná se o vysokorychlostní železnici z Londýna na sever, která měla původně vést právě až do Manchesteru, a potenciálně pak až do Skotska. Nově však vznikne jen spojení z Londýna do Birminghamu – hotovo by mělo být na přelomu dvacátých a třicátých let.