Královna Alžběta II. plní roli, Charles ale bude jiný, míní exministr zahraničí

„Královna Alžběta hraje 365 dní v roce. Svou roli zvládá velice dobře, jak se od ní očekává. Charles ale bude jiný. Celý život stál ve stínu a najednou z něj bude muset vystoupit,“ uvedl ve vysílání CNN Prima NEWS bývalý diplomat Cyril Svoboda.

Královna totiž letos oslavila 96. narozeniny a lze tak přepokládat, že se jejím následovníkem stane syn princ Charles, který ji už nyní zastupuje ve většině agendy, a to kvůli zhoršujícímu se zdraví královny. V době, kdy nejen britský lid zažívá turbulentní období, je ale zatím královna symbolem jistoty.

Změna teprve přijde

„Je otázka, jaká bude monarchie poté, co odejde. Dokud je na trůnu, nic měnit nebude, protože ke královně všichni chovají úctu a respekt. Až pak se otevře řada otázek,“ nastínil. Na stole může být například to, zda by monarcha měl být dál hlavou Austrálie či Nového Zélandu.

Sama Alžběta se k tématu politiky vyjadřuje opravdu zřídka. „Do politiky se nemontovala, i když byly příležitosti, kdy ji do toho chtěli vtáhnout. Ona to ale vždy ve prospěch koruny odmítla,“ ocenil její vzdor Svoboda. Takové chování se totiž od královny očekává.

Svou roli v královské rodině ale neplnili jiní. „Princezna Diana se chovala jako celebrita, byla podobný typ, jako je vévodkyně ze Sussexu. Je jasné, že když jste člen královské rodiny, hrajete celý život hru, ale konstituce má určitá pravidla. Když z nich vykročíte, abyste byli sebestřední, narazíte na potíže,“ dovysvětlil s tím, že Meghan se k instituci „chovala hystericky“.

Manželka prince Harryho rozpoutala vášně tím, když veřejně dehonestovala královskou rodinu. V rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou například uvedla, že v rodině proběhla debata o tom, „jak moc černou kůži“ může mít její syn Archie.

Také Diana byla v královské rodině kontroverzní postavou. Část veřejnosti ji vnímala jako křehkou bytost lapenou v náročné mašinérii královských povinností a v nešťastném manželství bez lásky. Jiní ji vnímali jako rebelku, která pošlapala konzervativní královskou rodinu. Ve 36 letech tragicky zemřela při autonehodě.