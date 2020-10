Velvyslanec Stropnický: Nositelem nákazy v Izraeli je ultraortodoxní komunita, problémem jsou i školy

Praha/Tel Aviv V Izraeli minulé pondělí skončila nejpřísnější omezení spojená s měsíčním lockdownem. Ani tak ale čísla nakažených covidem neklesla na nulu. Český ambasador v Tel Avivu Martin Stropnický popsal, jak druhá vlna koronaviru zasáhla blízkovýchodní demokracii, která společně s Českem patřila na jaře mezi premianty ve zvládání pandemie.

Lidovky.cz: Slavil se v Izraeli konec tvrdého měsíčního lockdownu?

Celkově je emoční hladina ve srovnání s námi v Izraeli na nižší úrovni. Atmosféra ve společnosti je méně nabuzená. To neznamená, že je tu klid a všichni jsou nadšení. To vůbec ne. K omezením se tu ale lidé stavěli relativně disciplinovaně. Gejzír radosti po jejich konci se však nekonal. Lidé znovu začali jezdit z města do města. Pláže se zaplnily obyvateli, kteří si jdou zaběhat a zacvičit. Neleží tam ale na dece. Izrael nechce opakovat chybu z jarních omezení, že by dopustil rychlé rozvolnění. Nyní bude mnohem pomalejší.