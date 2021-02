Verdikt má zastrašit miliony Rusů, zdůraznil před soudem Navalnyj. Obviňoval Putina a jeho režim

MOSKVA Ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj v úterý u moskevského soudu prohlásil, že jej soudí za smrtelnou urážku, které se dopustil tím, že přežil otravu nařízenou prezidentem Vladimirem Putinem. Verdikt má zastrašit miliony Rusů, zdůraznil Navalnyj podle nezávislé televize Dožď. Kreml již dříve odmítl výroky opozičníka, který svou otravu připsal Putinovi a tajné službě FSB.

Na závěr svého vystoupení před ohlášením verdiktu Navalnyj vyzval soudkyni, aby jej zprostila obvinění, které označil za absurdní: chtějí jej poslat do vězení za údajnou zpronevěru u kosmetické firmy Yves Rocher, přestože jej mezitím očistil Evropský soud pro lidská práva a ruský stát mu vyplatil odškodnění za nespravedlivý soudní proces, který v prosinci 2014 vyústil v podmíněný trest.



„S tvrdohlavostí maniaka se mne náš stát snaží v tomto případu uvěznit,“ prohlásil Navalnyj podle listu Kommersant. „Celá naše země žije bez sebemenších perspektiv. Pokouší se to zastřít takovými exemplárními soudními procesy. Ale především doufám, že tento proces nebudou lidé vnímat jako signál, že by se měli bát. Toto vše je známkou slabosti. Nemůžete zavřít miliony lidí. A přijde okamžik, kdy si to lidé uvědomí. A takový okamžik přijde, protože žijí ve velice bohaté zemi, ale nic z toho nemají,“ prohlásil.