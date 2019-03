Prezident Trump proti zveřejnění Muellerovy zprávy nic nenamítá

Washington Americký prezident Donald Trump nenamítá nic proti tomu, aby se americká veřejnost seznámila s obsahem zprávy zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera, která má mapovat ruské zásahy do prezidentských voleb v USA.

Trump to ve středu řekl novinářům ve Washingtonu. Očekává se, že Mueller své dvouleté pátrání v nejbližší době ukončí.



Vyšetřování, které Trump opakovaně označuje za hon na čarodějnice, má shrnout výsledky pátrání po údajných tajných kontaktech Trumpova volebního štábu s Ruskem během kampaně v roce 2016. Několik desítek osob a tři ruské firmy Mueller už obvinil, podle očekávání amerických médií ale zásadní nařčení hlavy státu dokument obsahovat nebude.



Trump dnes novinářům řekl, že mu není známo, kdy bude zpráva hotova. „Uvidíme, jestli bude férová,“ řekl prezident. Pokud by se s ní seznámila veřejnost, Trumpovi by to prý nevadilo. „Ať je to venku, ať to lidé vidí... uvidíme, co se stane,“ konstatoval.

Mueller musí odevzdat výsledky pátrání Trumpovu stoupenci

Podle zákona musí Mueller předat svou zprávu nadřízenému ministrovi spravedlnosti, kterým je generální prokurátor William Barr, stoupenec Trumpa, který měl údajně k pátrání po ruském vměšování výhrady. Informovat veřejnost v plném rozsahu o zjištěných skutečnostech zákon Barrovi neukládá. Média proto nevylučují, že se podstatné informace Američané nedozví.

Pokud ministerstvo spravedlnosti zprávu nezveřejní, hodlá se o to postarat Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu, kterou po loňských volbách ovládají opoziční demokraté. Chtějí si zvát vyšetřovatele nebo ministerské úředníky a pod přísahou je přinutit k podání příslušných informací. O zákonnosti takového postupu ale mezi experty vládnou pochyby, podle mnohých mohou následovat vleklé soudní spory.

Sněmovna reprezentantů minulý týden schválila jednomyslně, tedy i hlasy republikánů, nezávaznou rezoluci, která vyzývá k předání Muellerovy zprávy poslancům Kongresu i americké veřejnosti. Senát má o podobné rezoluci teprve hlasovat.