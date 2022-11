Ve Španělsku je na prodej celé městečko. Za cenu nižší, než stojí garsonka

V městečku se nachází dokonce budova kasáren, kde dřív sídlila civilní stráž. Co tu ale není, jsou obyvatelé. Salto de Castro je opuštěné už více než tři desítky let.

Salto de Castro vzniklo krátce po druhé světové válce. Přistěhovaly se sem desítky rodin dělníků, kteří nedaleko stavěli přehradu. Po jejím dokončení ale lidé městečko postupně opouštěli, až se koncem 80. let úplně vylidnilo. Stalo se tak součástí oblasti, které se dnes říká „vyprázdněné Španělsko“, tedy řídce osídlený venkov, kde chybí řada služeb dostupných jen ve městech.

Současný majitel městečka ho odkoupil v roce 2000 se záměrem přeměnit ho na turistické místo a přilákat lidi na místní krásy přírody. Krize eurozóny o pár let později ale jeho plány zhatila. Dnes už je mu přes 80 let a na další dobrodružství s obnovou chátrající obce nemá sílu ani chuť. „Majitel měl sen mít zde hotel, ale ze všeho sešlo,“ říká realitní makléř Ronnie Rodríguez, který vlastníka při prodeji zastupuje.

Původně bylo městečko k mání za 6,5 milionu eur (157 milionů korun), ale žádný kupec se dlouho nenašel. Nová nabídka na realitním portálu Idealista je nyní 260 tisíc eur. O koupi tak podle realitního agenta obratem projevily zájem více než tři stovky lidí. „Jeden potenciální kupec nabídl dokonce i rezervační poplatek,“ říká Rodríguez. K obchod ale zatím nedošlo, takže šanci mají i další.

Jak realitní makléř dodává, ten čtvrtmilion eur nebude poslední investicí do zapomenuté vesničky. „Investice do nemovitostí, aby byly stoprocentně funkční a ziskové, by podle našeho odhadu nepřesáhly dva miliony eur,“ lákají prodejci v inzerátu.

Salto de Castro leží na hranicích Španělska s Portugalskem.