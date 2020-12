‚Většina z nás neměla ani kalhoty.‘ Detaily z orgií, jichž se účastnil Orbánův spojenec

BRUSEL/PRAHA „Bylo to normální setkání, akorát že hosté spolu měli sex, nevidím na tom nic ostudného,“ uvedl pro belgický server Het Laatste Nieuws David Manzheley, organizátor homosexuální orgie. Účast na ní již stála místo europoslance a jednoho z nejvlivnějších lidí v maďarské vládní straně Fidesz Józsefa Szájera.

Detaily z večírku, který se odehrál minulý týden v pátek, začínají v posledních dnech vyplouvat na povrch. David Manzheley prý původně plánoval, že by se v jeho bytě mělo sejít kolem deseti lidí. Nakonec se ale v jeho bydlišti objevilo na třicet mužů. Když do bytu dorazila policie, kterou zřejmě zavolali sousedi kvůli porušování pravidel belgického lockdownu, tak se podle britského bulvárního deníku Daily Mail někteří hosté „pokoušeli rozepnout policistům kalhoty, protože si mysleli, že jsou součástí orgie“.



Mezi hosty byl právě i ženatý konzervativní politik Szájer, který dlouhodobě podporuje zákony namířené proti LGBT komunitě. Když do Manzheleyova bytu dorazili strážci zákona, maďarský europoslanec se podle informací úřadů pokusil utéci oknem po okapové rouře.

Samotný organizátor podle svých slov neměl ponětí, kdo všechno na večírku byl, ale pro polský server Onet dodal, že akce pořádané u něj doma měly někdy až stovku účastníků a pravidelně se na nich objevovali politici z Polska, Maďarska, Francie, Německa, Nizozemska, Ukrajiny či Španělska.

Drogy v batohu europoslance

Belgická policie na akci zadržela kolem dvaceti lidí. Samotné úřady nikoho nejmenovaly, ale připustily, že se muž s iniciály J. S. narozený v roce 1961 pokusil z místa utéci. Policisté jej dostihli a nalezli v jeho batohu drogy. Maďarský politik však popřel, že by byl pod vlivem omamných látek, a dokonce chtěl podstoupit test.

„Policie uvedla, že nalezla extázi. Nebyla moje, nevím, kdo mi ji tam dal ani jak. To jsem řekl policii,“ uvedl Szájer ve svém prohlášení. Podle policejních záznamů u sebe europoslanec neměl žádné doklady, a tak s ním strážníci museli do jeho bytu, kde jim ukázal diplomatický pas a požadoval imunitu. Podobně o propuštění na základě diplomatické imunity požádali ještě další dva muži – jeden s iniciálami D. O. narozený v roce 1977 a druhý, P. B., byl o deset let mladší. Více informací však úřady neposkytly.

Organizátor orgie údajně většinu lidí na večírku neznal. Hosté se prý krátce po příchodu svlékli a někteří si navlékli „oblečky“. „Máme před Vánoci. Lidé se chtějí potkávat. A je normální, že muži v homosexuální komunitě hledají takové příležitosti,“ uvedl Manzheley pro Het Laatste Nieuws. „Najednou byl byt plný policistů a ti křičeli, že chtějí občanky. Většina z nás na sobě neměla ani kalhoty, jak bychom asi vytáhli doklady?“ dodal.

Jozsef Szájer je jedním ze zakladatelů strany Fidesz, která je otevřeně proti rovnosti práv pro homosexuály. Jen minulý měsíc strana navrhla ústavní dodatek, který by po faktické stránce zajistil možnost adopce pouze heterosexuálním párům. Europoslanec se již omluvil a rezignoval na svůj post ve straně.

Opozice a nezávislá média tak podle agentury AFP v posledních dnech tepou do pokrytectví režimu, který útočí na sexuální menšiny. Odstoupení europoslance Szájera jako jednoho z pilířů Fideszu v EP může podle AFP oslabit pozici Maďarska ve chvíli, kdy zápolí s Evropskou unií. Rovněž podle Reuters se političtí analytici domnívají, že skandál by mohl mít politické důsledky pro premiéra Viktora Orbána v citlivé době sporu s Bruselem ohledně podmíněnosti unijních peněz respektováním právního státu.