VIDEO: I soudce může být oblíbený. Amerika fandí lidumilovi, který udivuje citlivým přístupem

96letý Victor Coella vezl svého syna na krevní transfuzi do nemocnice. Cestou do špitálu ale překročil povolenou rychlost, a proto stanul přes městským soudem v Providence ve státě Rhode Island.

Měl štěstí. Jeho případ měl na starost proslulý dvaaosmdesátiletý soudce Frank Caprio, o němž se říká, že pod talárem nenosí odznak, ale srdce.

