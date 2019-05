Soudce hájí verdikt v kauze hotelu, jenž podmínil ubytování Rusů odsouzením anexe Krymu

BRNO Než stát udeří ze své pozice moci, měl by vždy dobře zvážit okolnosti konkrétního případu. Takové přesvědčení vedlo Ústavní soud k ­jednomu z nejtřaskavějších rozhodnutí poslední doby. Týkalo se kauzy ostravského hotelu Brioni, jenž v roce 2014 na vstupních dveřích i na webu vyvěsil oznámení, že ubytuje pouze ty občany Ruska, kteří podepíšou prohlášení odsuzující anexi Krymu.

Česká obchodní inspekce označila jednání hoteliéra za diskriminační a vyměřila mu pokutu pět tisíc korun, což později potvrdil Nejvyšší správní soud.

Jenže Ústavní soud rozhodnutí zrušil a konstatoval, že jím byla porušena svoboda projevu hoteliéra ve spojení s právem podnikat.

„Když si dnes někdo hledá hotel, vybírá si jej zpravidla po internetu na základě nejrůznějších kritérií – jestli mohu mít s sebou pejska, podle cenové relace, polohy hotelu a podobně,“ říká v rozhovoru pro LN ústavní soudce Vojtěch Šimíček, který byl zpravodajem nálezu.

V odůvodnění Ústavní soud zdůraznil svobodu volby každého člověka v každé oblasti života, tudíž i to, jak se rozhodne omezit své podnikání. Státní regulace těchto aktivit by podle nálezu měla být zdrženlivá.



Žádná segregace

Šimíček nesouhlasí, že by soud nálezem zaváděl jakoukoliv rasovou segregaci, jak zní často z úst kritiků rozhodnutí. „Pokud jde o ­služby existenční nebo monopolní, třeba o mobilního operátora nebo poskytování plynu či energie, kdy by spotřebitel neměl možnost výběru, bylo by to něco úplně jiného. V případě hotelu šlo o­ plně zastupitelnou službu,“ vysvětluje soudce.

Obchodní inspekce se k nálezu staví zdrženlivě. Říká nicméně, že obdobné případy bude posuzovat i z hlediska svobody projevu podnikatele. „Ústavní soud neřekl, že je možné podmiňovat poskytnutí zboží či služby ruským občanům podpisem nesouhlasu s ­anexí Krymu. Dovodil, že v tomto konkrétním případě měla být s­ ohledem na okolnosti dána přednost svobodě projevu podnikatele,“ uvedl její mluvčí Jiří Fröhlich.

Rozhodnutí tříčlenného senátu přitom nebylo jednohlasné. Podpořila je soudkyně Kateřina Šimáčková, zatímco disentní stanovisko, s nímž souzní řada odborníků, vyjádřil třetí člen senátu Ludvík David.

Zajímavostí pak je, že stížnost se dostala do agendy jednoho z­ nejvýraznějších senátů Ústavního soudu. Samotný Šimíček nedávno přinesl svědectví o údajné snaze Hradu ovlivňovat soudce.