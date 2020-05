VIDEO: Novozélandská premiérka přestála zemětřesení v přímém přenosu. Poté žertovala

„Máme tu malé zemětřesení, Ryane. Docela se to otřásá,“ přerušila Ardernová moderátora zpravodajské platformy Newshub a rozhlížela se přitom po místnosti. „Možná vidíte, jak se za mnou hýbou věci,“ dodala.



Otřesy po chvíli ustaly, novozélandská premiérka v žertu konstatovala, že nestojí pod zavěšenými svítidly a že budova parlamentu je otřesům stavebně uzpůsobena. Poté s úsměvem pokračovala v rozhovoru.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern caught on camera as 5.8 magnitude earthquake hits near the capital city of Wellington (no immediate damage reported) pic.twitter.com/5zq64ud0rb