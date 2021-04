VIDEO: Technologický průlom? Muskova společnost ukázala opici, která hraje videohry pomocí mysli

SAN FRANCISCO Společnost Neuralink, kterou vlastní vizionář a třetí nejbohatší člověk světa Elon Musk, zveřejnila video, na němž opice hraje legendární hru Pong pouze svými myšlenkami. Neuralink chce podobnou technologií lidem trpícím pohybovou paralýzou umožnit používat smartphony a další podobná zařízení.

Devítiletý makak jménem Pager má v obou hemisférách mozku implantovaný čip, pomocí kterého bylo vytvořeno rozhraní právě mezi mozkem a videohrou. Čipy fungují na základě technologie Bluetooth, která dokáže vytvořit komunikaci mezi člověkem a strojem aniž by bylo potřeba využívat manuálních prvků.

Musk opakovaně avizoval, že jeho společnost Neuralink umožnila pomocí čipů ovládat počítače, až do nynějška ale podle serveru Business Insider nepředvedla žádný důkaz. V srpnu loňského roku alespoň společnost předvedla zabudovaný čip v hlavě prasete, který dokázal snímat v reálném čase činnost jeho mozku. Musk tehdy uvedl, že se jedná o první krok v boji s mozkovou paralýzou, ale také například k jistému druhu telepatie.

Vědci a inženýři ze společnosti Neuralink implantovali Pagerovi do hlavy čip asi před šesti týdny. Na videu, které technologická firma zveřejnila, je vidět, jak Pager hru nejprve ovládá přes joystick. Musí se kurzorem dostat do rozsvíceného políčka. Pokud se mu to podaří, dostane skrze hadičku, která mu vede přímo k ústům, banánový koktejl jako odměnu.



V této fázi čip snímá Pagerovu mozkovou aktivitu a nahraný záznam posílá zpátky do počítače k analýze toho, co jeho mozek dělá, když makak pohne paží. Následně tým odborníků odpojí joystick, opice však nadále hru kontroluje pomocí signálů vysílaných z čipu v mozku.

Elon Musk minulý týden na Twitteru vzkázal, že s podobnou technologií chce jeho společnost pomoci lidem s pohybovou paralýzou ovládat chytré technologie včetně smartphonů. Využít by se čipy mohly také pro lidi se syntetickými končetinami.

Neurovědec Andrew Jackson z univerzity v Newcastlu pro Business Insider uvedl, že primáti kontrolující videohry podobným způsobem, nejsou ničím novým. Přesto se ale podle něj jedná o skvělou zkoušku, že technologie funguje.

„Pokud vynaleznete nový dalekohled, chcete se přesvědčit, co vám vlastně umožňuje vidět. Podobné je to s jakoukoliv jinou technologií. Jsem si jist, že se jedná o správnou cestu, jak ověřit správnou funkčnost čipů,“ uvedl Jackson. „Nepochybuji, že tato nová technologie bude do budoucna velmi užitečná. Už jen z toho důvodu, že tuto technologii Muskova firma nabízí široké vědecké veřejnosti,“ dodal.