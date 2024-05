Nový prezident Vietnamu je zapletený do únosu, na Slovensku ho stíhají

Dosavadní vietnamský ministr veřejné bezpečnosti To Lam minulý týden získal nominaci vládnoucí komunistické strany a ve středu jej do funkce zvolil parlament. Dnes šestašedesátiletý lídr nastoupil do čela zmíněného resortu v roce 2016. A o rok později spolu s dalšími státními představiteli přes Česko, Slovensko a Rusko nechal unést obchodníka Trinh Xuan Thanha z Německa.

Od Slovenska, kterému tehdy vládl premiér Robert Fico, si na to Vietnamci půjčili vládní letadlo. Slovenská policie už v dubnu v sedm let staré kauze obvinila osm lidí, mezi nimiž jsou příslušníci vietnamské tajné služby a někdejší Ficův poradce Quang Le Hong.

Vietnamský novinář Le Trung Khoa na síti X nyní zveřejnil dokument, který ukazuje i na samotného prezidenta asijské země. Jde o usnesení Národní kriminální agentury (NAKA), elitní jednotky slovenské policie, jež na Slovensku vyšetřuje nejvážnější zločiny.

V dokumentu z konce března se píše, že policisté začínají trestně stíhat občana Vietnamu stejného jména a data narození a že proti němu vznášejí obvinění pro „obzvlášť závažný zločin zavlečení do ciziny“. Autenticitu usnesení podle Sme potvrzuje i právní zástupkyně uneseného podnikatele v Německu Petra Schlagenhaufová.

Bývalý komunistický funkcionář Trinh Xuan Thanh byl unesen 23. června 2017 za bílého dne z centra Berlína společně se ženou, která ho doprovázela. Vietnamští agenti jej předtím sledovali i díky vozu, který si pronajali ve vietnamské tržnici Sapa v Praze. Únosci se v dodávce, rovněž pořízené v Česku, následně i s Thanhem přesunuli přes Brno do Bratislavy. Auta zaparkovali u vládního hotelu.

Tam se 26. června téhož roku konala narychlo svolaná schůzka slovenské a vietnamské delegace pod vedením ministrů vnitra obou zemí. Za Slovensko tehdy jednal nynější ministr obrany Robert Kaliňák, který se po atentátu na Fica z minulého týdne dočasně stal i faktickým předsedou vlády. Vietnamská delegace se po schůzce z června 2017 přesunula na bratislavské letiště, odkud odletěla slovenským speciálem do Moskvy.

Na palubě měla i uneseného muže. Členové delegace údajně omámeného Thanha vlekli dovnitř s vysvětlením, že vypil příliš alkoholu. Později byl obchodník odsouzen k doživotnímu trestu za zpronevěru. Úřady ho totiž předtím podezíraly, že jako šéf dceřiné firmy státního ropného koncernu PetroVietnam zavinil ztrátu kolem 125 milionů eur.

Hanoj tvrdila, že se podnikatel a funkcionář, který v Německu deset měsíců usiloval o azyl, do své vlasti vrátil dobrovolně. Podle Berlína však šlo o únos a o porušení německého i mezinárodního práva. Německá diplomacie navíc ještě před únosem odmítla muže vydat.

Prezidentovi teoreticky hrozí i vězení

Bratislava vědomé zapojení do zavlečení Vietnamce dodnes popírá. Kaliňák však v minulosti připustil, že Vietnamci „mohli zneužít naši velkorysost“. „Neumím si představit, že by se do takové patálie zamotal i samotný ministr,“ řekl médiím před šesti lety.

V Německu v souvislosti s únosem odsoudili dva lidi, a to jednoho z únosců a řidiče dodávky, který zároveň působil jako vietnamský agent. Němečtí vyšetřovatelé v rozsudcích uvedli, že tehdejší ministr To Lam přijel 26. června 2017 do Bratislavy a že měl podíl na tom, že se společná schůzka zneužila k nenápadnému převozu Thanha do Vietnamu.

Nového prezidenta Vietnamu však v Německu podle Sme nestíhají kvůli možným problémům s diplomatickou imunitou. Podle slovenských zákonů nicméně pachateli obzvlášť závažného zločinu, z jakého je obviněn i To, hrozí deset až patnáct let vězení. Není jasné, jak by policie postupovala, pokud by obviněný už coby hlava cizího státu navštívil Slovensko.

Vietnamský exministr strávil v resortu veřejné bezpečnosti a v policii čtyři dekády. Pod jeho dohledem začala země tvrději zasahovat proti svým kritikům a cenzurovat sociální sítě, uvedl pro agenturu AP Ben Swanton ze skupiny The 88 Project, jež bojuje za svobodu projevu ve Vietnamu. „Po jeho nástupu do prezidentského úřadu se Vietnam stal doslova policejním státem,“ varuje s tím, že dnešní komunistické politbyro ovládají současní a bývalí členové policie a tajných služeb.

Podle státní televize pro Toa v Národním shromáždění hlasovalo 472 ze 473 poslanců. Přestože prezident plní ve Vietnamu převážně ceremoniální roli, patří mezi čtyři nejvyšší politické představitele. Dalšími jsou šéf komunistické strany, premiér a předseda parlamentu. Podle odborníků má To nyní „velmi silnou pozici“ pro to, aby se stal příštím generálním tajemníkem komunistické strany, což je nejdůležitější politická funkce v zemi.