Je nadějí Ruska, protože je čestný, zásadový a neochvějný. To je to, co národ potřebuje. S touto charakteristikou, která zarezonovala ruským mediálním prostorem, by každý politik – pokud ho ruská volební komise pustí k volbám – měl mít výhru v kapse. Nejde však o vychvalování prezidenta Vladimira Putina, jak by se mohlo na první pohled zdát. Slova o naději a neochvějnosti věnoval někdejšímu mezinárodnímu obchodníkovi se zbraněmi Viktoru Butovi někdejší šéf žoldácké Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin.