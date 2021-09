Putin jde kvůli koronaviru ve svém okolí do izolace. Je zcela zdráv, upřesnil mluvčí

Ruský prezident Vladimir Putin se kvůli případům koronaviru ve svém okolí musí uchýlit do izolace. Kreml to oznámil poté, co se prezident v pondělí osobně v Moskvě setkal se syrským prezidentem Bašárem Asadem. Ten covid-19 prodělal už v březnu. Prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov upřesnil, že Putin je zcela zdráv.