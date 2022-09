Politolog: Životnost italských vlád naznačuje, že Meloniová nevydrží dlouho. Čekám zpřísnění eutanázie či potratů

Lidovky.cz: Co se dá očekávat od premiérky Giorgie Meloniové?

Víme, odkud paní Meloniová pochází, že v mládí vstoupila do mládežnické organizace neofašistické strany, to jsou její ideologická východiska. Bratři Itálie čili strana, kterou v 2012 založila, je euroskeptická, národně konzervativní a v tomto duchu bude pracovat její vláda. Již oznámila, že chce daleko silněji prosazovat italské zájmy v Evropě a zde bude spolupracovat s polskou vládní stranou Právo a spravedlnost (PiS) a maďarskou vládní stranou Fidesz. Její kmenové voličstvo to od ní také očekává. Počítám s tím, že vláda vedená Meloniovou bude pro Evropskou unii hodně náročná. Dokonce bych nevyloučil, že Meloniová se pokusí stát se protiváhou předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové.

Lidovky.cz: Právě von der Leyenová varovala těsně před volbami před možným nástupem Meloniové do čela vlády. Přihrálo to Bratrům Itálie víc voličů?