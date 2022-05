Volby v západní části Německa podle prognóz vyhráli konzervativci

Průzkumy mírně CDU dosavadního premiéra Hendrika Wüsta favorizovaly, slibovaly okolo 32 procent. Podle prognóz strana zvítězila s 35 procenty. Volební místnosti se uzavřely v 18:00 a už přicházejí první odhady výsledků.

Severní Porýní-Vestfálsko je s 18 miliony obyvatel nejlidnatější německou spolkovou zemí. Hlasovat mohlo 13 milionů lidí, což je více než pětina všech německých voličů. Dnešní hlasování, kterému se v Německu říká malé spolkové volby, tak bylo považováno za nejdůležitější v letošním roce.

Veřejnoprávní televize ARD a ZDF se v odhadech shodují, že CDU získala 35 procent. To by bylo o dva procentní body více než v zemských volbách v roce 2017. Na druhém místě skončila SPD, kterou do voleb vedl Thomas Kutschaty. Podle ARD získali sociální demokraté 27,5 procenta hlasů, podle ZDF 28 procent. Před pěti lety měla SPD 31,2 procenta hlasů.

Určující silou pro vznik koaliční vlády se podle očekávání stali Zelení. Těm ZDF předpovídá 18 procent a ARD 18,5 procenta hlasů. Doposud vládní liberální svobodní demokraté (FDP) získali podle ARD pět procent a podle ZDF 5,5 procenta hlasů. Podle předpokladů je tak jasné, že vláda CDU a FDP nebude moci pokračovat.

Do zemského sněmu se ještě dostala protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), které ZDF přisuzuje 5,5 procenta hlasů a ARD šest procent. S AfD, která je označována jako populistická až krajně pravicová, ostatní strany spolupracovat odmítají, proto je její vstup do vlády vyloučen.