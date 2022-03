Nadějí na vstup do NATO jsem se vzdal, říká Zelenskyj. U Krymu a Donbasu připouští dialog

Zelenskyj poskytl rozhovor stanici ABC. Na jeho současné postoje se jej ptal novinář David Muir. „Pane prezidente, chtěl bych znát vaši reakci na ‚podmínky k ukončení války‘, které nedávno zveřejnil Kreml,“ začal Muir.

„Rusové říkají, že musíte změnit ústavu a vzdát se svého přání vstoupit do NATO, uznat Krym jako součást Ruska a také nezávislost obou separatistických regionů na východě. Jste ochotný souhlasit se všemi třemi podmínkami?“ pokračoval a otázal se také, co by prezident vzkázal šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi.

Ten dosud nepřistoupil na Zelenského výzvy, aby se oba prezidenti sešli osobně a na nejvyšší úrovni jednali o míru či příměří. „Zaprvé jsem ochotný vést dialog, nikoliv kapitulovat. Není to jen o mně, ale i o lidech, kteří mě zvolili. A pokud jde o NATO, tuto myšlenku jsem sám v sobě potlačil už dávno. Pochopili jsme, že NATO není připravené Ukrajinu přijmout,“ odpověděl Zelenskyj.

Severoatlantická aliance se podle něj bojí činit kontroverzní kroky a konfrontovat Rusko. „My jsme nikdy nechtěli být zemí, která by prosila na kolenou. Nebudeme takovou zemí a já nebudu takovým prezidentem,“ konstatoval Zelenskyj, který se už na počátku války přímo zeptal zástupců Aliance, kdy bude Ukrajina v NATO. Odpovědí mu prý tehdy bylo mlčení.

Moderátor pak zopakoval ruské podmínky, že se Ukrajina musí vzdát Krymu a uznat nezávislost Donbasu. Zelenskyj zdůraznil, že jsou to „dočasně okupovaná“ území a samozvané pseudorepubliky, které neuznává nikdo kromě Ruska. Jde mu však prý o bezpečnostní záruky.

„Můžeme se o tom pobavit a najít kompromis v otázce, jak tyto regiony budou žít dál. Pro mě je důležité to, jak tam budou žít lidé, kteří chtějí být součástí Ukrajiny. Kdo na Ukrajině řekne, že je chce u sebe? Je to složitější než prosté uznání (republik). Je to další ultimátum? Na ultimáta nejsme připravení,“ ujistil ukrajinský prezident.

Důležité podle něj je, aby Putin začal komunikovat „namísto života v informační bublině bez kyslíku“. „Neví se, jak realistické informace dostává,“ podotýká Zelenskyj.

Moderátor se poté dostal k jeho požadavku na vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou. Západ to Muirovými slovy odmítá s obavou, že by „sestřelování ruských letadel“ vedlo k většímu konfliktu s Ruskem. „Jak to myslíte, sestřelování ruských letadel? Létají tu rakety, včera například zasáhly univerzitu a kolej v Charkově, další zase pediatrickou kliniku v Kyjevě,“ odvětil Zelenskyj.

Ptá se, zda by se Muir rozmýšlel, jestli tyto rakety sestřelit, nebo ne. „Myslím, že tu není jiná odpověď než ano. Musí být sestřeleny. Musíte chránit životy. Jsem si jistý, že by to stateční američtí vojáci bezpochyby udělali, kdyby věděli, že ty rakety letí na studenty,“ dodal.

A když novinář připomněl, že Zelenskyj dřív odmítl americkou nabídku na evakuaci ze země, a zeptal se, zda chce se svým národem zůstat až do úplného konce, prezident a bývalý herec odpověděl: „Byl bych rád, kdyby konec pro naši zemi vypadal tak jako v hollywoodských filmech, kdyby to byl šťastný konec.“

