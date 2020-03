Von der Leyenová se kvůli koronaviru obává o soudržnost EU, chce zrušit omezení pohybu

Brusel Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se kvůli krizi způsobené koronavirem obává o soudružnost Evropské unie. Schengenský prostor bez kontrol na vnitřních hranicích mezi státy se ocitl v kritické situaci, uvedla v rozhovoru pro agenturu DPA. EK podle ní připravuje společnou strategii, jak co nejrychleji zrušit omezení přeshraničního pohybu. Odmítla rovněž kritiku bavorského zemského premiéra Markuse Södera, že EK krizi kolem koronaviru nezvládá.

„Máme to ve svých rukou,“ řekla šéfka EK. „Na začátku jsme hleděli do propasti, ale rychle jsme spatřili v této krizi také pozitiva a soudržnost. Vidím mnoho povzbuzujících signálů toho, že Evropané poznávají, jak vzácné naše společenství je.“



Uzavírání hranic jednotlivými členskými státy koronavirus nezastavilo, naopak uškodilo mnoha firmám a přerušilo dodavatelské řetězce v Evropě, řekla von der Leyenová s tím, že pouze vnitřní trh unii přinesl takový blahobyt a sílu. Podle ní si nyní státy čím dál více uvědomují, že na tom budou lépe, jen když si budou vzájemně pomáhat. „Proto v nynější krizi spočívá také šance, že Evropa najde znovu samu sebe,“ dodala.

Komise dosud nemá přesnou představu o tom, kdy by omezení pohybu mezi státy mohlo být zrušeno. Podle její šéfky je nyní Evropa teprve ve fázi hašení požáru, až po jejím skončení přijde na řadu obnova.

„Rozhodující je: Nesmí se to stát příliš brzy, neboť pak je tu riziko, že se virus znovu rozšíří,“ řekla von der Leyenová. „Na druhou stranu to musí jít co nejdříve, aby tím naše hospodářství zbytečně netrpělo. Důvěřujeme radám lékařů, ale také ekonomickým expertům, kteří se vyznají v dodavatelských řetězcích.“

Von der Leyenová se v rozhovoru také ohradila proti výrokům bavorského premiéra Södera, který komisi vytknul v krizi nedostatek iniciativy. „Tato krize mohla být vlastně chvílí Evropy a chvílí Evropské komise. Ale v Bruselu je až s podivem ticho,“ uvedl Söder pro německý týdenník Der Spiegel.

Předsedkyně EK uvedla, že za své kroky v oblasti průchodnosti vnitřních hranic EU i za urychlené umožnění miliardové pomoci zasaženým zemím naopak získala uznání od premiérů a hlav států členských států. Sama za sebe podle ní hovoří skutečnost, že Evropská rada (vrcholné jednání zemí EU, jež se konalo naposledy ve čtvrtek) svěřila komisi úkol vypracovat strategii na uvolnění přeshraničního pohybu i plán na hospodářskou obnovu.