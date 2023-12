Slavná švédská loď Vasa se rozpadá. Muzeum rozjíždí záchranu za stamiliony

Příkaz ke stavbě velké, okázale vyzdobené lodi dal švédský král Gustav II. Adolf. Plavidlo, pojmenované po vládnoucí dynastii Vasa, mělo demonstrovat moc tehdejšího švédského impéria. Jeho sláva ale trvala jen několik hodin; loď po vyplutí v srpnu 1628 urazila pouhých 1300 metrů a pak se potopila.

V roce 1961 byl vrak lodi vyzvednut z hlubin a umístěn do stockholmského muzea, které od jeho otevření v roce 1990 navštívily již miliony turistů.

Podle Magnuse Olofssona z muzea lodi Vasa ve Stockholmu však nyní dřevo lodi začíná praskat. „Už teď je v lodi hodně puklin a my nechceme, aby vznikaly další. Loď by se nakonec rozpadla,“ prohlásil.

Problémy zčásti působí ocelová podpůrná konstrukce, na níž loď spočívá od roku 1964. Podle Olofssona tato „kolébka“ vyvíjí na plavidlo příliš velký tlak, čímž se loď deformuje a vznikají v ní praskliny. Dřevo, z něhož je loď postavená, je navíc chemicky rozrušováno znečišťujícími látkami, které do něj pronikly v moři.

Pomoci udržet loď pohromadě má podle Olofssona kostra, jíž bude loď uvnitř vyztužena. „Musíme rozložit váhu na větší plochu a zabudovat vnitřní kostru, která zpomalí pohyb dolů,“ uvedl Olofsson. Kvůli přesunu nynějších podpůrných sloupů bude potřeba rozebrat podlahu muzea.

Oprava by měla začít na jaře, a to za provozu muzea. „Je to velký úkol. Čtyři roky jsme prováděli průzkum, abychom rozhodli, jak k rekonstrukci přistoupit. Nyní začneme se samotnou stavbou, která potrvá rovněž čtyři roky,“ řekl Olofsson. Podle listu The Guardian vědci své plány testovali na modelech plavidla ve skutečné velikosti, aby si byli jistí, že vše bude fungovat podle jejich představ.

Celkové náklady na rekonstrukci se odhadují na 150 milionů švédských korun (334 milionů Kč) a muzeum žádá dárce o finanční příspěvky. Ředitelka muzea Jenny Lindová doufá v pomoc švédské veřejnosti. „Když byla loď Vasa vytažena z moře, švédská veřejnost se spojila a umožnila její záchranu. Nepřispěl jen stát, ale také soukromé firmy a řadoví občané,“ připomněla.

Podle Lindové je loď Vasa naprosto unikátní. „Žádná jiná loď ze 17. století nezůstala zachována v takovémto stavu,“ podotýká.