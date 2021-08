Měly hadí DNA. Příznivec QAnonu zabil své děti pistolí na ryby, aby zachránil svět od monster

Děti naložil do auta, odvezl do Mexika a pak je zabil pistolí na ryby. Čtyřicetiletý muž z Kalifornie si uvědomoval, že jeho čin není správný. Byla to však podle něj „jediná možnost, jak zachránit svět“. Policii řekl, že ho „osvítil“ QAnon, konspirační hnutí rozšířené především v USA. Muž věřil, že z dětí vyrostou monstra s hadí DNA. Jejich matka si myslela, že jely kempovat.