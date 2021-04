Etiopie se už měsíce utápí v chaosu. Ten vyvolal válkou držitel Nobelovy ceny za mír z roku 2019

„Válka je pro zatrpklé muže. Bezcitné a kruté muže.“ S těmito slovy přebíral současný etiopský premiér Abiy Ahmed v roce 2019 Nobelovu cenu za mír. O rok později rozpoutal ozbrojený konflikt, který v Etiopii trvá dodnes a přinesl s sebou řadu problémů. V zemi jsou porušována lidská práva, sousední státy se potýkají s uprchlíky a civilisté jsou vystaveni vraždění, týrání i sexuálnímu násilí.

Africká Etiopie se před dvěma lety dostala do hledáčku všech světových médií. Tamní premiér Abiy Ahmed se totiž dočkal velkého uznání za svou práci v oblasti mezinárodní spolupráce a snahu vyřešit konflikt s Eritreou. Stal se totiž nositele Nobelovy ceny za mír.

Ani ne rok poté, co ocenění převzal, se na severu Etiopie ve svazovém státu Tigraj rozhořel ozbrojený konflikt, jenž trvá dodnes. A právě Ahmed je jednou z jeho hlavních postav. Zkraje loňského listopadu totiž poslal do této oblasti armádní jednotky. Vojenskou operaci odůvodnil tím, že příslušníci Tigrajské lidově osvobozenecké fronty napadli jednu z vojenských federálních základen. Při zásahu nedbal na rady ze zahraničí, aby konflikt vyřešil pomocí vyjednávání, a tvrdě zaútočil.

Vojenská akce ale měla především politické pozadí. Tigrajové totiž měli spoustu let výrazné zastoupení v etiopských politických strukturách. Až poté, co do funkce premiéra nastoupil Abiy Ahmed, se jejich vliv zmenšil. Předseda vlády, pocházející z etnika Oromo, začal aplikovat množství reforem, jež mimo jiné vedly k utlačování jedné ze stran vládní koalice - Tigrajské lidově osvobozenecké fronty (TPLF). Etnicko-politické čistky, na které si Tigrajci stěžovali, vláda označila jako protikorupční kroky. TPLF tak v polovině minulého roku z koalice odešla. Z důvodu epidemie koronaviru byly navíc odloženy volby, a tak tigrajská strana odmítla dál uznávat Ahmeda jako právoplatného premiéra a uspořádala v Tigraji vlastní volby.

A právě toto jednání bylo zřejmě prapůvodní příčinou vojenského vpádu do Tigraje. V průběhu listopadového konfliktu byla oblast odříznuta od dodávek pohonných hmot i jídla. Zemi opustilo velké množství uprchlíků a na obou stranách zemřely stovky vojáků. Snahy o mírové řešení etiopská vláda opakovaně odmítla. V závěru listopadu se podle Sky News federální armáda zmocnila tigrajského hlavního města Mekele a Ahmed oznámila ukončení celé operace.

Z oblasti se do zahraničí dostávaly dlouhou dobu pouze kusé a protichůdné informace. Podle mnoha zdrojů však etiopská armáda cílila i na civilní terče a zosnovala masakr v historickém městě Aksúmu.

Armádním jednotkám prý podle listu The Defense Post pomáhaly i vojenské složky ze sousední Eritreje. To nakonec přiznal i premiér Ahmed. Konflikt zanechal zemi ve zbídačeném stavu. A navíc pokračuje dál. Podle svědectví totiž v Etiopii neustále probíhají menší potyčky. V únoru údajně došlo k masakru ve vesnici Cheli, kde zemřelo až 200 lidí. Místní obyvatelé vinu přičítají eritrejským a etiopským vojenským jednotkám. U vražedných aktů v jiných vesnicích a oblastech je ale nejasné, která ze stran ho spáchala. Podle Rady pro mezinárodní vztahy údajně dochází také k dalším násilným aktům, sexuálním zločinům a porušování lidských práv.

Humanitární pracovníci neustále sčítají škody. Přibližně půl milionu obyvatel přišlo o svůj domov. V sousední Eritreji a Súdanů žijí podle organizace Lékaři bez hranic v táborech desítky tisíc uprchlíků. Jejich kapacity ale nestačí. Na těchto místech tak panují špatné hygienické podmínky i hlad.

Na etiopské problémy se chce zahraničí zaměřit daleko víc. „Jsme vážně znepokojeni z násilí, porušování lidských práv a krutostí v oblasti Tigraje. Velice důrazně odsuzujeme vraždění, nucené stěhování, sexuální útoky i další činy porušující lidská práva, o kterých spravuje řada organizací,“ řekl CNN politický poradce Ned Price. „Je jasné, že se těmito zprávami musíme zabývat. Budeme dávat větší pozor,“ dodal.

Situace je i v současnosti velmi vážná a podle zahraničních pozorovatelů může narušit celý region, což by mělo katastrofální následky. Kvůli svému jednání zklamal i Ahmad. „Lidé od něj očekávali, že když převezme úřad, bude to jiné – politický pluralismus, lepší rozpoznání kulturních a lingvistických práv národů a národností, které vytvářejí Etiopii. On místo toho preferuje unitární systém vlády,“ řekl na adresu premiéra pro BBC Faisal Roble z Institutu pro studia a záležitosti Afrického rohu. „V červnu bylo ve vězení kolem deseti tisíc lidí, kvůli válce v Tigraji je teď číslo pravděpodobně daleko vyšší,“ uvedl profesor práv z univerzity v Keele Awol Allo pro BBC.

Etiopská vláda velké problémy popírá. „Posty sociálních médií a tvrzení nemohou být brány jako důkaz,“ uvedla etiopská vláda v reakci na investigativní zjištění reportérů CNN o událostech v Africe. O situaci v africké zemi se však zajímá stále více subjektů – celosvětová média či humanitární organizace. Populární zpěvák the Weeknd dokonce podle BBC slíbil, že Etiopii věnuje 1 milion dolarů na zajištění jídla pro civilisty. Hvězdný umělec se sice narodil v Kanadě, je ale synem etiopských imigrantů a situace ho velmi zasáhla. O svém daru informoval na svém Instagramu.