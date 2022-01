Omikron má méně závažný průběh covidu-19, ale je nebezpečný, konstatuje WHO

Varianta omikron způsobuje méně závažný průběh nemoci covid-19, ale přesto je nebezpečná, a to zejména pro neočkované, uvedl dnes v Ženevě šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jen za týden do 9. ledna se koronavirem podle WHO infikovalo na 15 milionů lidí na celém světě, nejvíce za takové období od začátku pandemie.