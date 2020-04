Za zvýšením počtu obětí v Číně stojí podle WHO snaha zdokumentovat všechny případy. Revidovat budou i další země

Ženeva Výrazné zvýšení počtu obětí koronaviru v Číně je výsledek snahy místních úřadů zdokumentovat všechny případy; podobnou revizi časem udělají i jiné země světa. Na tiskové konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO) to v pátek řekla epidemioložka Maria van Kerkhoveová.

Další zástupce WHO Mike Ryan podle agentury Reuters uvedl, že ještě není pozdě, aby se v Africe zastavilo nekontrolované šíření nákazy.

Čínské město Wu-chan, odkud se loni začal koronavirus SARS-CoV-2 šířit do zbytku Čína a následně do celého světa, v pátek zrevidovalo údaje o zemřelých a dospělo k výrazně odlišnému číslu: mrtvých zde bylo o 1290 více. Celková bilance tak vzrostla na 3869 obětí ve Wu-chanu a 4632 v pevninské Číně.

Podle zástupkyně WHO van Kerkhoveové je revize výsledkem čínské „snahy nenechat žádný případ nezdokumentovaný“. Místní úřady podle ní prošly data z pohřebních ústavů, pečovatelských domů, nemocnic a věznic a přezkoumaly také úmrtí lidí, kteří zemřeli doma. Americká epidemioložka zároveň vyjádřila přesvědčení, že i další země postižené koronavirem svá data o počtu mrtvých po opadnutí prvního náporu zrevidují.

Pochybnosti o správnosti čínských statistik vyjádřila už dříve řada odborníků i politiků včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za podhodnocené je považovaly podle zpravodajského serveru Bloomberg také americké tajné služby. Už v úterý Trump sdělil, že WHO kvůli jejím údajným pročínským postojům a nezvládnutí pandemie pozastaví financování.

Organizace se v pátek na tiskové konferenci věnovala také problematice trhů, na kterých se prodává čerstvé maso. Panuje podezření, že z jednoho takového ve Wu-chanu se začal koronavirus SARS-CoV-2 šířit. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval, aby tyto trhy dostaly povolení znovu otevřít jen v případě, že splní přísné hygienické standardy. „Vlády musí nekompromisně vynucovat zákaz obchodování s masem volně žijících zvířat,“ vyzval.

Hospodářská komise OSN pro Afriku (UNECA) v pátek oznámila, že pandemie covid-19 pravděpodobně připraví o život více než 300 000 Afričanů a až 29 milionů obyvatel kontinentu uvrhne do extrémní chudoby. Podle koordinátora krizové pomoci WHO Michaela Ryana ale ještě není pozdě, aby se zabránilo v Africe nejhoršímu. „Myslím, že africké země dokážou mnohem víc, než by možná lidé z jiných částí světa očekávali,“ řekl.