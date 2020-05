WHO sleduje až pět slibných léků proti covidu-19, omezují prudkost nebo délku onemocnění

Ženeva Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) některé léčebné látky zjevně zabírají proti infekčnímu onemocnění covid-19 tím, že omezují prudkost nebo délku onemocnění.

Organizace v úterý uvedla, že se zaměřuje na zkoumání a porovnávání čtyř nebo pěti nejslibnějších přípravků. Organizace však podle agentury Reuters rovněž upozornila, že koronaviry obecně se chovají velmi záludně a je obtížné proti nim vyvinout vakcínu.

WHO stojí v čele globální iniciativy s cílem vyvinout bezpečné a účinné očkovací látky, testy a léky, s jejichž pomocí by bylo možné covidu-19 předcházet, diagnostikovat ho a léčit. Nákaza už mezitím postihla téměř 4,3 milionu lidí, z nichž na 290 000 zemřelo.

„Máme některé léky, které ve velmi raných studiích zjevně omezují prudkost nebo délku nemoci, ale nemáme nic, co by dokázalo vir zabít nebo zastavit,“ řekla mluvčí WHO Margaret Harrisová.

„Máme potenciálně pozitivní data, ale potřebujeme mít k dispozici další, abychom mohli se 100procentním přesvědčením říci, že tato léčba je lepší než jiná,“ dodala Harrisová.

Mluvčí neuvedla žádné konkrétní prostředky. Agentura Reuters však připomněla, že americká farmaceutická společnost Gilead Science tvrdí, že její lék remdesivir pomohl zlepšit stav pacientů s covidem-19.

Harrisová však také krotila očekávání ohledně vakcíny. Podle ní jsou koronaviry obecně „velmi ošidné viry“, proti nimž je obtížné vyvinout vakcíny.

V současnosti je podle Reuters ve vývoji více než stovka potenciálních očkovacích látek proti covidu-19 a některé už jsou ve fázi klinických testů. WHO v dubnu uvedla, že vyvinutí vakcíny potrvá nejméně 12 měsíců.