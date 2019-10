William a Kate zahájili náročnou návštěvu Pákistánu. Hlídá je tisíc policistů, program nebyl zveřejněn

Islámábád Britský princ William s manželkou Kate v pondělí zahájili pětidenní návštěvu Pákistánu, který je součástí britského Společenství. Podle mluvčího páru jde o jejích zatím nejsložitější zahraniční cestu. V zemi, která se stále potýká s příležitostnými útoky islámských radikálů, bylo na ochranu členů britské královské rodiny nasazeno více než 1000 pákistánských policistů a příslušníků polovojenských jednotek.

Detailní program návštěvy nebyl z bezpečnostních důvodů zveřejněn, podle agentury DPA by se ale vévoda a vévodkyně z Cambridge měli dnes po návštěvě dívčí školy setkat s pákistánským premiérem Imranem Chánem a prezidentem Árifem Alvím.

V dalších dnech se William a Kate vydají z metropole Islámábádu do východopákistánského města Láhaur, kde si prohlédnou mešitu ze 17. století a pevnost. Podívají se i do města Čitrál v malebné podhorské oblasti na severu Pákistánu, kde se zaměří na to, jak místní komunity reagují na klimatické změny.



Posledními členy britské královské rodiny, kteří zavítali do Pákistánu, byli před 12 lety následník trůnu princ Charles s chotí Camillou. Při své cestě se tehdy setkali s přeživšími zemětřesení v pákistánské části Kašmíru. Britská královna a Williamova zesnulá matka, princezna Diana, navštívily Pákistán v 90. letech, než tuto jihoasijskou zemi pohltila vlna islamistického násilí.

Pákistán, který má 210 milionů obyvatel, dostává podle deníku The Daily Telegraph od Británie vůbec největší humanitární pomoc, z níž značná část jde na vzdělání. William s Kate, kteří jsou velkými propagátory vzdělávání dívek, dnes v metropoli Islámábádu navštívili dívčí školu. Podle OSN většina pákistánských studentek ukončí školní docházku základní školou. Pouze 27 procent dívek navštěvuje střední školu, zatímco u chlapců je to 50 procent.

Radikálové z řad pákistánského hnutí Tálibán nesouhlasí se vzděláváním žen a v minulosti postřelili mladou aktivistku za právo dívek na vzdělání Malalu Júsufzaiovou, která v roce 2014 získala Nobelovu cenu za mír. I v posledních letech byly pákistánské dívčí školy opakovaně poničeny útoky extremistů.

Kate a William dnes usedli s dětmi přímo v lavici ve třídě, kde se učí i několik chlapců. Vévodkyně si pro tuto příležitost oblékla tradiční pákistánský oděv od místního návrháře; vyšívanou tuniku doplněnou kalhotami v barvě královské modři. Tradiční oblečení - tentokrát světle modré - měla na sobě Kate i v pondělí, když manželé přistáli pozdě večer místního času na letecké základně poblíž hlavního města Pákistánu.

Pákistán věří, že nynější návštěva prince Williama a jeho ženy Kate bude dokladem zlepšené bezpečnostní situace po sérii vojenských operací, při nichž bylo mnoho bojovníků fundamentalistického hnutí Tálibán vyhnáno přes hranice do Afghánistánu, napsal The Daily Telegraph. Množství násilných útoků v Pákistánu během posledního desetiletí významně kleslo a pákistánské úřady by rády zemi prezentovaly jako vhodnou turistickou destinaci.

Pákistán a Británie sdílejí dlouhou společnou historii. Pákistán, stejně jako Indie, vznikl rozpadem původní britské kolonie v roce 1947. V druhé polovině 20. století emigrovalo do Británie mnoho Pákistánců, kteří tam v současné době tvoří druhou nejpočetnější etnickou menšinu po imigrantech z Indie, uvádí DPA.