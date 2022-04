„Naložili nás na dobytčáky a odvezli do internátu.“ Fotografie roku připomíná kulturní genocidu v Kanadě

VÍTĚZ HLAVNÍ CENY A REGIONU SEVERNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA: © Amber Bracken, for The New York Times; Červené šaty pověšené na křížích podél silnice připomínají indiánské děti, které zemřely v rezidenční škole kanadského města Kamloops v Britské Kolumbii. Právě zde totiž sídlila instituce vytvořená k asimilaci domorodých dětí. | foto: World Press Photo