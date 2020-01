Z kanadské metropole Ottawy je hlášena střelba. Zemřel 1 člověk, další 3 jsou zranění

Policisté zasahují v centru města na ulici Gilmour, na místě vzdáleném něco přes kilometr od parlamentu. Není jasné, zda střelec je ještě na svobodě.

Ottawská zdravotní služba oznámila, že na úrazové oddělení byli přivezeni tři lidé ve vážném stavu.

Kolem místa střelby se nacházejí obytné domy a v blízkosti jsou obchody a restaurace.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB