Z teroristy ministrem vnitra. Tak by se dala ve zkratce popsat trajektorie Sirádžuddína Hakkáního – muže, jejž deník The New York Times označil za „jednoho z největších vítězů návratu Tálibánu k moci“.

Hakkání je synem legendárního mudžahedína Džaláluddína Hakkáního. Společně s ním, svým strýcem Chálilem Ahmadem a dalšími vytvořil nechvalně známou síť Hakkání, jež je označována jako spojovací článek mezi Tálibánem a teroristickou organizací al-Káida.