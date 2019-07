Za zabití fotoreportérů má jít do vězení, rozhodl italský soud. Ukrajina nesouhlasí

ŘÍM Italský soud v Pavii v pátek poslal na 24 let do vězení Ukrajince s italským občanstvím Vitalije Markiva poté, co jej shledal vinným z účasti na zavraždění dvou fotoreportérů v květnu 2014 během bojů mezi vládními vojsky a proruskými rebely na východě Ukrajiny. Soud vynesl podle agentury AFP přísnější trest, než požadoval prokurátor, který navrhoval 17 let. Obhajoba žádala zproštění viny.

Za svého někdejšího podřízeného z jednotek ukrajinské Národní gardy se u soudu marně přimlouval ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov. „24 let pro Vitalije Markiva je nespravedlivé a hanebné rozhodnutí italského soudu, proti kterému bude podáno odvolání,“ zareagoval Avakov podle listu Ukrajinska pravda. Markiv a ukrajinský stát podle něj nenesli žádnou vinu na smrti fotoreportérů, kteří se stali „obětí agresivního Ruska, které rozpoutalo válku“ na východě Ukrajiny.

Obžaloba kladla Ukrajinci za vinu, že se podílel na zabití italského fotografa Andrey Rocchelliho a jeho ruského kolegy či tlumočníka Andreje Mironova, které 24. května 2014 ve Slavjansku u Doněcka zabila minometná palba. Při tomto útoku byl také vážně zraněn francouzský fotoreportér William Roquelon. Podle obžaloby Markiv předal informaci o přítomnosti novinářů ukrajinské armádě, a tak šlo o úmyslnou vraždu. Obhajoba naopak tvrdila, že reportéři se ocitli na bojišti bez znaků, umožňujících rozpoznání jejich profese, a stali se oběťmi přestřelky. Markiv ve svém posledním slově před soudem zdůraznil, že je ukrajinský vlastenec, bojoval jako prostý voják a vždy bude hájit Ukrajinu.