Z válečné mluvčí „sladkou“ influencerkou? Zacharovová vychutnává v bizarním videu jahody

Podivným videem zveřejněným na síti Telegram, která se v Rusku hojně využívá, čerstvě zaujala široké publikum. Narazila na chválu i odpor. Výkřiky jako „paráda“ nebo „krasavice“ střídají i uštěpačné poznámky přející Zacharovové úspěšnou kariéru v erotickém odvětví.

Na tříminutovém videu se ve smyčce neustále opakuje, jak pojídá Zacharovová jahody s upřeným pohledem do kamery. Zvláštní atmosféru dodává tradiční ruská píseň Kalinka. K příspěvku pouze napsala: „Moje sklizeň“.

Zacharovová se chlubí také tím, jak jí jdou verše. A pustila se i do textů písní. Poté přešla do angličtiny. Zacharovová to zdůvodnila poněkud svérázně, jak je u ní čím dál, tím častěji zvykem: snahou o náhradu importu zahraniční hudby.

Mluvčí podle svých slov napsala píseň už před delší dobou, nemohla pro ni ale najít správného umělce, který by ji zpracoval podle jejích představ, píše ruský server RIA Novosti. Píseň June song nakonec svěřila mladé ruské zpěvačce Lucie Čebotinové.

„Věděla jsem, jak chci, aby to znělo...A najednou jsem si ten hlas letos na jaře poslechla a uvědomila jsem si, že by to možná mohlo fungovat,“ řekla Zacharovová a dodala, že zpěvačku dříve neznala.

Svéráz ruské mluvčí:

Poté, co se se zpěvačkou později setkala, a společně si poslechly demo písně, si podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí vše sedlo. Na díle Čebotinové se jí prý líbilo, „jak byla každá nota vyzpívaná a prožitá“.

K písni se ale nabízí otázka, proč ji mluvčí napsala v angličtině. „Emoce přicházejí ve formě a slovech, které se objevují, to se prostě stává,“ uvedla Zacharovová. Zdůraznila, že jde o její první píseň v angličtině: „Můj osobní příspěvek k náhradě dovozu,“ řekla.

Zacharovová má na svém kontě více písní. Například v roce 2020 vyšel na Youtube videoklip, který má miliony zhlédnutí.