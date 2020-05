Záchrana islamisty unesené Italky vzbuzuje kritiku. Výkupné použijeme na nákup zbraní, uvedli teroristé

Řím Na letišti v Římě ji vítal premiér i ministr zahraničí, při návratu do domovského Milána na její počest zněly zvony. Mladá Italka Silvia Romanová by se mohla cítit jako celebrita, její příběh ovšem vzbuzuje mnohé otázky. A snaží se na něm přiživit italská krajní pravice, v posledních týdnech vlivem koronavirové krize zatlačená do mediálního stínu.

Dnes čtyřiadvacetiletá žena původně pracovala pro malou humanitární organizaci ve městě Chakama v Keni – pomáhala tam v místním sirotčinci. Na podzim 2018 ji odtamtud uneslo ozbrojené komando a Romanovou pak držela v zajetí v sousedním Somálsku radikálně islamistická teroristická skupina al-Šabáb. Itálie začátkem června otevře hranice, omezení pohybu skončí. Rozjet by se měla turistika Až sem je na jejím příběhu shoda, dál už se ale verze liší. Podle oficiálního podání propuštění Romanové před několika dny zprostředkovala turecká tajná služba (Turci se v Somálsku zejména ekonomicky dlouhodobě angažují). Sami teroristé ale tvrdí něco jiného. „Peníze, které jsme takto získali, použijeme pro nákup zbraní na džihád (svatou válku – pozn. red.),“ uvedli islamisté na webu. Mluvčí al-Šabábu také uvedl, že organizace se k Romanové chovala slušně, protože „byla cenným zbožím, nikoli válečným zajatcem“. Tyto informace sice nelze nezávisle ověřit, nicméně jde o náznak, že italská vláda zaplatila za propuštění Romanové výkupné; mluví se o několika milionech eur. To by byla kontroverzní praxe, která podle mnohých podněcuje teroristy k dalším „lukrativním“ únosům. „O muslimku více, o miliony eur méně“ Po příletu do Říma Romanová uvedla, že se cítí „dobře po psychické i fyzické stránce“. Před média předstoupila v zelené abáji a potvrdila, že během nedobrovolného pobytu v Somálsku přestoupila na muslimskou víru. Podle jejích slov se tak stalo poté, co jí v zajetí dali číst korán a seznámila se s reáliemi islámského světa. „Byl to postupný proces, nic, co by mi nařizovali,“ uvedla Romanová ke své konverzi. Zejména politici krajní pravice v čele se šéfem strany Liga Matteem Salvinim podezřelé okolnosti, za jakých se žena dostala na svobodu, silně kritizují. „Islámští teroristé získali peníze a ještě si připsali vítězství v kulturním boji,“ napsal na Twitteru Salvini. A Massimo Giorgetti, regionální politik krajně pravicové strany Bratři Itálie (FI) šel ještě dál. „Mám mít radost z propuštění Silvie Romanové? Ne. Máme o jednu muslimku více a miliony eur méně,“ napsal na sociální síti.