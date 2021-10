Západ pomůže Afghánistánu. USA obnovily jednání s hnutím Tálibán, EU pošle do Kábulu miliardu eur

Dva měsíce po chaotickém stažení koaličních sil z Afghánistánu se USA a radikální hnutí Tálibán vrátily k jednacímu stolu. Diplomaté obou stran se sešli o víkendu v katarském Dauhá, jež bylo dlouho považováno za „hlavní město“ tálibského exilu. Washington tím dal najevo, že panství Tálibánu nad Kábulem sice neuznává, další osud země mu však není lhostejný.

Americké ministerstvo zahraničí označilo rozhovory za „upřímné a profesionální“. Klíčovým tématem byla humanitární krize, jež pod Hindúkúšem právě probíhá. Postup islamistů podle OSN vyhnal až 600 tisíc Afghánců z jejich domovů, přičemž 80 procent z nich jsou ženy a děti.



Podle vyjádření hnutí Tálibán Spojené státy při rozhovorech slíbily, že Afghánistánu poskytnou humanitární pomoc, americká strana však byla v tomto ohledu méně konkrétní. Sdělila pouze, že obě strany „hovořily o možnosti rozsáhlé americké humanitární podpory, která by mířila přímo k afghánskému lidu“. Citlivá je především otázka, jak v praxi poskytnout pomoc státu, jehož vládu Washington oficiálně neuznává.

Pomoc z Evropy

S konkrétním slibem Američany mezitím předběhla Evropská unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý uvedla, že sedmadvacítka pošle do Kábulu miliardu eur (25 miliard korun). „Občané Afghánistánu by neměli platit daň za aktivity Tálibánu,“ uvedla šéfka Komise. Peníze mají být podle ní použity k tomu, aby se předešlo humanitární „katastrofě“.

V Afghánistánu se rovněž množí teroristické útoky. Posledním cílem se v pátek stala šíitská mešita v severoafghánské provincii Kundúz. Útok sebevražedného atentátníka si tam vyžádal nejméně 55 mrtvých a 140 zraněných. K akci se následně přihlásila afghánská odnož Islámského státu jménem ISIS-K.

Stejná radikální skupina útočila též v Kábulu těsně před stažením amerických sil. Exploze u bran kábulského letiště si tehdy vyžádala život třinácti amerických vojáků a zhruba stovky civilistů. I přes rostoucí aktivitu radikálů z Islámského státu mluvčí Tálibánu Suhajl Šahín vyloučil jakoukoliv bezpečnostní spolupráci s USA. Delegace tálibů však měla potvrdit, že hnutí je připraveno dodržet závazek z mírové dohody a nedovolit, aby bylo afghánské území použito k útokům proti USA a jejich spojencům v NATO.

Carterovský moment

V USA zažehla afghánská krize malé „zemětřesení“. Do té doby prakticky nekritizovatelný prezident Joe Biden byl znenadání podroben nemilosrdné palbě médií, a to včetně liberálních plátků. Vlivný list Financial Times dokonce psal o Bidenovu „Carterovském momentu“ – odkazoval tak na nepříliš úspěšného demokratického prezidenta Jimmyho Cartera, s nímž se až do odchodu z Bílého domu táhla katastrofální vojenská operace v Íránu v roce 1980.

Mezitím ale Afghánistán přebily jiné politické otázky. Především spor o třiapůlbilionový rozpočet a bilionový infrastrukturní balík (celkem v hodnotě téměř 100 bilionů korun) přesměrovaly pozornost amerických médií zpátky mezi stranické půtky mezi republikány a demokraty.

To je pro Bidena dobrá zpráva, hůře však vyznívají samotná jednání o rozpočtu. Z částky 3,5 bilionu totiž Biden bude muset ustoupit kvůli odporu umírněných demokratů Joea Manchina a Kyrsten Sinemaové. Bilionový infrastrukturní balík byl naopak dán de facto k ledu kvůli odporu levicových demokratů ve sněmovně.