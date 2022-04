Rusové útočí na Záporožskou oblast, chtějí Ukrajince na východě obklíčit

Záporožská oblast se rozkládá v jižní části země mezi Dněprem a Azovským mořem. Sídlem správy je Záporoží. Tamní ukrajinské síly se připravovaly na obranu ve městě Záporoží, chystaly se na potenciální útok Rusů z jihu.

Rusko se zřejmě snaží o obklíčení ukrajinských pozic na východě Ukrajiny. Tvrdě se bojuje jižně od Izjumu, kde se ruské síly snaží prorazit k městům Slovjansk a Kramatorsk, oznámilo ráno na Twitteru britské ministerstvo obrany. Podle ukrajinského generálního štábu ruští vojáci dál ostřelují ocelárny Azovstal, poslední baštu ukrajinského odporu v Mariupolu.

„Ukrajinské síly připravují obranu v Záporoží v přípravě na možný ruský útok z jihu,“ uvedla v hodnocení britská vojenská rozvědka.

„Ruský nepřítel silně ostřeluje a blokuje ukrajinské jednotky v areálu Azovstalu v Mariupolu,“ uvedl ukrajinský generální štáb. Ruské síly dál pokračují také v ostřelování částečně obklíčeného Charkova.

Na východě Ukrajiny se situace nezměnila, napsala ruskojazyčná verze BBC s odkazem na hlášení z Kyjeva. Ukrajinské síly v posledních 24 hodinách odrazily šest ruských útoků v Doněcké a Luhanské oblasti a zničily čtyři ruské tanky a 28 dalších vozidel a pět dělostřeleckých systémů. Zničený byl i muniční sklad nedaleko okupovaného Chersonu na jihu Ukrajiny, kde podle Kyjeva zemřelo přes 70 ruských vojáků.

Zprávy nelze nezávisle ověřit.

Na severu Ukrajiny podle ukrajinské armády nejsou žádné známky toho, že by se Rusko chystalo obnovit ofenzivu. V příhraničních ruských oblastech, tedy v Brjanské, Kurské a Belgorodské, posiluje Moskva ochranu hranic.

Do Moskvy v úterý na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dorazí generální tajemník OSN António Guterres. Podle médií budou jednat především o vpuštění humanitární pomoci do bojových oblastí na Ukrajině, zejména do obléhaného přístavu Mariupol. Guterresova cesta vyvolala kritiku ukrajinského vedení.

Šéf Pentagonu Lloyd Austin pak pořádá v Německu setkání ministrů obrany ze spřízněných zemí, na němž se bude jednat o další vojenské pomoci Ukrajině. Na leteckou základnu Ramstein podle amerického ministerstva obrany přijedou zástupci nejméně 20 států, budou mezi nimi nejen členské země Severoatlantické aliance.

Německo podle listu Süddeutsche Zeitung nabídne Ukrajině na mezinárodní konferenci na základně Ramstein samohybný protiletadlový systém Gepard.