Zřícená lanovka jezdila s vyřazenými brzdami i v minulosti. Šlendrián technika mohl spustit tragický řetězec

Turín S novým zjištěním v případu zřícené lanovky přišel technický nadšenec, který lanovku dokumentoval. Podle jeho snímků jezdila kabina již v minulosti s úmyslně vloženou vidlicí, která znemožnila fungování brzdy. Provizorní oprava, ke které se přiznal jeden z techniků, mohla mít značný podíl na tragédii, při níž zahynulo 14 osob.

Lanovku v letech 2014, 2016 a 2018 fotil švýcarský amatérský filmař a technický nadšenec Michael Meier. Z jeho snímků je zřejmé, že lanovka již tehdy jezdila s vyřazenými brzdami pomocí vložené železné vidlice. “Když jsem po nehodě procházel své snímky, všiml jsem si, že na nich je vidět vidlice,” řekl v úterý pro německou stanici ZDF Meier. Jeho fotografie tak naznačují, že lanovka jezdila s provizorní opravou často, ne-li pravidelně.

Šéf údržby Gabriel Tadini při výslechu přiznal, že jednu za záchranných brzd záměrně vyřadil z provozu, protože lanovku spontánně zastavovala, dle jeho vyjádření nechtěl odkládat začátek sezóny kvůli opravě. Muž přiznal, že to nebylo poprvé, co sáhl k podobnému kroku. To, že tím dostal lidi do nebezpečí, si prý neuvědomoval. Podle jeho právníka je v Itálii jízda prázdné kabiny s touto technickou úpravou dovolena.

Příčina pádu lanovky se zatím stále vyšetřuje, neštěstí by se ale zřejmě nestalo, kdyby souprava prošla předepsanou údržbou. Kabina spadla, když se přetrhlo nosné lano. Podle jedné z teorií vyšetřovatelů právě zásah do funkčnosti stroje měl na přetržením lana velký podíl. Brzda mohla přinejmenším podle serveru BBC pád zpomalit.

Začátkem minulého týdne zadržela policie kromě Tadiniho v souvislosti s neštěstím ještě majitele společnosti Ferrovie del Mottarone, která lanovku provozovala, a jednoho dalšího zaměstnance. Všichni tři byli v neděli propuštěni na svobodu. Domácí vězení soudce nařídil šéfovi údržby Tadinimu, u ostatních dvou, jimiž jsou šéf podniku Luigi Nerini a provozní ředitel Enrico Perocchio, nebyli zatím zjištěny dostatečné důkazy pro to, že o provizorní opravě věděli.

Kabina lanovky s 15 cestujícími se zřítila před necelými dvěma týdny v obci Stresa, která leží na břehu jezera Maggiore. Lanovka vede na vrch Mottarone, který je vyhledávaným výletním cílem kvůli vyhlídkám do okolí. Pád lanovky přežil jen pětiletý chlapec, který utrpěl četná zranění. Při nehodě zahynuli chlapcovi rodiče, jeho mladší bratr a dva jeho praprarodiče. Jejich těla byla převezena do Izraele, odkud rodina žijící v Itálii pocházela. Před několika dny chlapce lékaři začali probouzet z umělého spánku. Kromě izraelské rodiny zemřelo při nehodě osm Italů a muž íránského původu, který také žil v Itálii.