Nejde jen o WHO. S kritikou by se mělo počkat až po pandemii, uvedl její zástupce

Dubaj S kritikou Světové zdravotnické organizace (WHO) by se mělo počkat, až se podaří zvládnout pandemii způsobenou koronavirem. Řekl to ve středu zvláštní zmocněnec WHO pro nemoc covid-19 David Nabarro. Reagoval tak na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa dočasně pozastavit americké příspěvky této organizaci, protože podle něj nezasáhla proti koronaviru včas.

Trump dotáhl hrozby a zastavil financování WHO. Podle něj selhala a musí být pohnána k odpovědnosti Brit Nabarro se podle agentury Reuters vyjádřil na jednom středečním semináři. „Říkáme všem a žádáme všechny, aby se dívali do budoucna. Zaměřte se nyní na ten rozsáhlý úkol a ponechte kritiku na pozdější dobu. Pokud se rozhodnete vyhlásit pozastavení financování WHO nebo jinak její práci komentovat, pak si uvědomte, že nejde jenom o WHO,“ uvedl Nabarro.

Zapojeno je podle něj celé společenství veřejného zdravotnictví a „každý člověk je nyní zdravotníkem“. „Všichni na sebe bereme odpovědnost, všichni něco obětujeme, všichni se zapojujeme,“ řekl Nabarro. Trump zaútočil na WHO. Opravdu to zbabrala, je velmi čínocentrická, na to si posvítíme, napsal Trumpa kritizovaly za výroky o WHO státy i jednotlivci. Čína vyzvala USA, aby dostály svým závazkům, Moskva považuje jednání Washingtonu za sobecké. Zakladatel technologické společnosti Microsoft Bill Gates označil krok USA v době zdravotní krize za nebezpečný. Nabarro je první z WHO, kde se k Trumpovu rozhodnutí vyjádřil, šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ho zatím nekomentoval.