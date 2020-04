‚Nastal čas připravit se na nejhorší.‘ WHO varuje Bělorusko před novou fází epidemie

Minsk Představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) v sobotu v Minsku vyzval Bělorusko k přijetí nových opatření, které by zpomalily šíření nákazy koronavirem. „Nastal čas připravit se na nejhorší,“ burcoval před novináři Patrick O’Connor, vedoucí delegace WHO, která Bělorusko tento týden navštívila.

WHO šetří případy návratu covid-19 u vyléčených pacientů. Virus se v tělech zřejmě reaktivoval Bývalá sovětská republika dosud zaznamenala 2226 případů nákazy a 23 úmrtí. Epidemie ale podle experta vstupuje do nové fáze, nákaza se začíná šířit v Minsku a v dalších částech země.

Je naprosto nezbytné přijmout nová opatření, která by vytvořila odstup mezi lidmi. Znamená to zřeknout se všech masových akcí, i sportovních, přejít k výuce na dálku a omezit pohyb lidí, zejména těch starších a postižených chronickými nemocemi, uvedl O’Connor podle serveru Tut.by. Autoritářský prezident Alexandr Lukašenko donedávna krizi zlehčoval a předpovídal, že do Velikonoc sama od sebe odezní. Svému lidu vzkázal, že hokej, vodka a baňa - tedy tradiční sauna - jsou nejlepším lékem. Vůdce, který už je více než čtvrt století u moci v zemi s 9,5 milionu obyvatel, také zavedl jen minimum opatření, která by koronaviru zabránila v dalším šíření. Karanténu označoval za zbytečnou a tvrdil, že žádná tragédie se nekoná. Bělorusko je jednou z posledních evropských zemí, která neuzavřela sportoviště a jiná místa masového shromažďování lidí.