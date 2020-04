‚S politiky nepolemizujeme, pouze prezentujeme získaná data.‘ Zástupce WHO v Česku odráží Trumpovu kritiku

PRAHA/WASHINGTON D.C. Americký prezident Donald Trump zaútočil na Světovou zdravotnickou organizaci. Kritizoval ji za špatné rady a Čínu za poskytování smyšlených dat. Podle zástupce WHO v Česku ale organizace jen prezentuje data předložená členskými státy a nemůže všechny kontrolovat.

„WHO to opravdu zbabrala. Z nějakého důvodu... je velmi čínocentrická. Na to si posvítíme. Naštěstí jsem brzy odmítl jejich radu, abychom nechali naše hranice otevřené Číně. Proč nám dali takové vadné doporučení?“ rozlítil se v úterý na Twitteru šéf Bílého domu.

Přidal se tak po bok japonského vicepremiéra Tara Asa či amerického senátora Marca Rubia, kteří již několik týdnů kritizují WHO za liknavý přístup k Číně. Rubio zároveň upozorňuje, že se WHO při udělování doporučení řídila daty z Číny, která přitom nemusela být pravdivá. Podobný názor v nedávném rozhovoru pro DVTV vyslovil i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

„Naše první údaje vycházely z trochu vyfabulovaných údajů z Číny,“ řekl v rozhovoru pro DVTV Prymula. „Čína neposkytuje korektní data. Nedává logiku, že tam případy nenarůstají, protože ve světě se za poslední dva až tři týdny počet nakažených dramaticky zvedl.“

Pracujeme s tím, co máme

Podle zástupce WHO v České republice Srđana Matiće ale organizace může pracovat jen s tím, co jí Čína poskytne. „Všechna data, která dostáváme od členských států, jsou získávána na principu dobré víry,” uvedl Matić pro server Lidovky.cz.

„Spoléháme se na princip dobré víry ve všech případech, nejen v případě Číny. Jsme si vědomi, že probíhá debata o kvalitě dostupných dat a na nich závislých doporučeních WHO. Ale ani v jiných zemích si nemůžeme být jistí, že vědecké práce či data o pacientech odpovídají realitě, ale jiná než poskytnutá data nemáme,” vysvětlil Matić.

„Na druhou stranu je důležité upozornit, že pro mezinárodní komunitu byly velmi užitečné informace z Číny o samotné nemoci a jejím průběhu. Řešení situace není jen o počtu obětí, ale také o dalších faktorech s nemocí spojených,” dodal Matić s tím, že WHO nemůže kontrolovat všechny země a komentovat, co dělají a nedělají správně. „Světová zdravotnická organizace nerozhoduje. Prezentuje dostupné informace tak, jak jí byly poskytnuty.”

Sám Matić se ale nedomnívá, že by v Číně probíhala obrovská epidemie, která by byla zakrytá čínskou vládou. „Nemáme indikace, že by v Číně probíhalo něco jiného, než o čem se ve veřejném prostoru mluví,” vysvětlil zástupce WHO v Česku.

Prezident Donald Trump při kritice WHO a jejímu postoji k Číně rovněž zmínil, že USA možná na jeho popud zváží, zda budou WHO nadále posílat členské příspěvky. Podobně se již šéf Bílého domu zachoval například v otázce příspěvků do UNESCO, a země tak již nepřispívá miliony dolarů do celkového rozpočtu fondu na ochranu světového kulturního dědictví. „S politiky nepolemizujeme, i kdybychom s nimi nesouhlasili,” reagoval pro Lidovky.cz Matić.

Na výroky prezidenta USA reagoval na středeční tiskové konferenci i generální ředitel WHO Tedros Adhanom. Podle něj „politizování koronaviru“ povede jen k „mnohem většímu počtu pytlů na mrtvoly“.

Kritika kvůli Tchaj-wanu

Nekritické přijímání dat z Číny však není jedinou kritikou, kterou si v posledních týdnech WHO vysloužila. Pod palbou se ocitl v minulých týdnech za „obdiv“ Číny jednak generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom a minulý týden si utrhl ostudu poradce WHO Bruce Aylward kvůli otázce médií na pozici Tchaj-wanu v rámci organizace.

Šéf WHO Tedros Adhanom.

Když se jej reportérka hongkongského serveru RTHK na Tchaj-wan zeptala, nejprve předstíral, že otázku neslyšel a následně řekl, že by se měla přesunout k další. Když tak neučinila, zavěsil. K rozhovoru se pak vyjadřovaly desítky osobností s tím, že je takový přístup ostudný.

Tchaj-wan je nyní součástí WHO, ale pouze jako provincie Číny, jejíž komunistická vláda razí tzv. politiku jedné Číny - tedy pokud organizace, nebo stát naváže vztahy s Čínskou lidovou republikou, považuje Tchaj-wan za její součást.

„Pokud se členské státy usnesou, že Tchaj-wan má být ve WHO vedený jako samostatná země a ne jako provincie Číny, jeho pozice se změní a bude mít plná práva jako ostatní. Není však na organizaci, aby rozhodovala o pozici Tchaj-wanu v rámci WHO,“ vysvětlil celou situaci pro server Lidovky.cz Matić.