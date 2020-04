‚Extrémně nezodpovědné‘. Tchaj-wanská diplomacie žádá omluvu za urážky od šéfa WHO

Tchaj-pej Tchaj-wanská diplomacie oznámila, že požaduje omluvu za „zbytečné a pomlouvačné“ vyjádření, které pronesl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO se stala terčem kritiky mimo jiné ze strany USA kvůli zvládání situace kolem šíření koronaviru. Ghebreyesus, který je Etiopan, v této souvislosti ale obvinil Tchaj-wan, že podle jeho slov stojí za rasistickou kampaní jak proti němu, tak i proti dalším Afričanům. Informovala o tom agentura Bloomberg.

„Bez ověření faktů Tedrosova neprokázaná a nepravdivá obvinění nejenže nejsou založena na realitě, ale navíc vážně poškodila naši vládu a náš lid,“ uvedla ve čtvrtek tchaj-wanská diplomacie v prohlášení. „Tyto urážky a pomluvy jsou extrémně nezodpovědné,“ dodala.



Šéf WHO zaútočil na Tchaj-wan, když odpovídal na otázku ohledně kritiky, které se Světové zdravotnické organizaci dostává od amerického prezidenta Donalda Trumpa i dalších světových vůdců. Za „kampaní proti němu“ prý stojí Tchaj-wan, řekl Ghebreyesus doslova. „Tento útok přichází z Tchaj-wanu. Ministerstvo zahraničí o této kampani ví a nedistancovali se od ní,“ uvedl. Ve svém vyjádření šéf WHO rovněž vyzval USA a Čínu, aby lépe spolupracovaly neboť podle něj hrozí, že se pandemie změní v ještě větší krizi.

Tchaj-wanský ministr zahraničí patří ke kritikům toho, jak WHO zvládá současnou pandemii. Rovněž kritizuje i fakt, že Tchaj-wanu nebylo umožněno stát se členem Světové zdravotnické organizace. Ostrov totiž zástupci WHO považují za součást Číny. O jakých rasistických útocích ale Ghebreyesus hovořil, ale není jasné, poznamenala agentura Bloomberg.



Prohlášení šéfa WHO zkritizovala i tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen, Tchaj-wan podle jejích slov odmítá jakoukoli formu diskriminace. „Dlouhá léta jsme vyloučeni z mezinárodních organizací a víme lépe, než kdokoli jiný, jaké to je být diskriminovaný a izolovaný,“ uvedla prezidentka. „Jestliže generální tajemník Tedros ustojí tlak z Číny a přijede na Tchaj-wan, aby viděl naše úsilí v boji s covid-19, uvidí, že těmi skutečnými oběťmi nespravedlivého zacházení jsou Tchaj-wanci,“ dodala.

Tchaj-wan patří k oblastem, kde se podařilo dostat pandemii pod kontrolu a vysloužil si tak pochvalné reakce z celého světa. Ostrov dosud eviduje 379 případů nakažených a pět úmrtí.

Peking považuje tento fakticky nezávislý ostrov za svou vzbouřenou provincii. Tchaj-wanská vláda to odmítá s tím, že jsou nezávislým, svrchovaným národem. Jak napsala BBC, protože i WHO označuje Tchaj-wan za součást Číny, tchaj-wanské úřady nemají přístup k některým důležitým prohlášením expertů a jsou vyloučení rovněž ze všech briefingů týkajících se pandemie. Protože nemají potřebné informace včas, jsou ohroženy životy obyvatel, tvrdí tchaj-wanští představitelé. Světová zdravotnická organizace to ale odmítá.