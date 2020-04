Trump dotáhl hrozby a zastavil financování WHO. Podle něj selhala a musí být pohnána k odpovědnosti

WASHINGTON D.C./ PRAHA Americký prezident Donald Trump dotáhl výhrůžky z minulého týdne do konce. Podle svých slov prozatímně zastavil financování Světové zdravotnické organizace, které ročně USA přispívají stovkami miliony dolarů.

„Dnes jsem nařídil pozastavení financování Světové zdravotnické organizace po dobu, kdy budeme provádět studii ohledně role WHO při špatném zvládání a při skrývání šíření koronaviru,“ řekl v noci na středu prezident Trump na tiskovém briefingu.



Organizace podle něj nekriticky přijala zprávy o šíření viru v Číně od tamní vlády a chválila Peking za jeho transparentní přístup. WHO se také podle Trumpa dostatečně nesnažila dostat do zasažených oblastí v Číně svoje vlastní experty, kteří by situaci mohli nezávisle zhodnotit. „Jejich pochybení způsobila tolik úmrtí,“ řekl prezident.



Šéf Bílého domu tímto krokem vyhrožoval již minulý týden. Podle jeho slov WHO „selhala ve své základní povinnosti a musí být pohnána k odpovědnosti“. Prověrka postupu WHO bude podle Trumpa trvat 60 až 90 dní. Zatím však ale není ani jasné, zda má Donald Trump skutečně pravomoc financování zastavit.

Není to poprvé, co se Trump takto zachoval. Financování již v minulosti zastavil UNESCO, USA vystoupily z pařížské klimatické dohody a útočil na Světovou obchodní organizaci (WTO).

Rozhodnutí amerického prezidenta již ve středu kritizovala například Americká lékařská asociace, podle níž jde o „nebezpečný krok špatným směrem“, či generální tajemník OSN António Guterres, který prohlásil, že nyní není vhodný čas na ukončení podpory této agentury OSN, která je podle něj „absolutně zásadní“ pro globální boj s koronavirem. Podobně se vyjádřila i EU.



Podle deníku Wall Street Journal je nejnovější rozhodnutí součástí širší snahy americké vlády omezit globální vliv Číny. Nabízí se ale i jiná vysvětlení.

Hledání obětního beránka

Prezident se totiž v současnosti potýká s otázkou, kdo může za to, že USA nebyly připravené na pandemii a úřady zakročily pozdě. Již v minulosti obvinil Čínu z toho, že poskytovala Světové zdravotnické organizaci smyšlené údaje o počtu mrtvých a nakažených, a proto WHO dávala státům „mylná doporučení“. Trump tak naznačoval, že za současnou koronavirovou krizi v USA nemůže on.

Zároveň na domácí půdě vede boj s médii, která obviňuje z toho, že úmyslně podkopávají vládu. Na úterní tiskové konferenci byl Trump velmi podrážděný, když na něj novináři tlačili, aby jim řekl, jak se vláda připravovala na pandemii celý únor. „Získal jste čas k dobru, jak jste jej využil? Co jste během únoru udělali?“ ptala opakovaně reportérka CNN, na jejíž otázku nebyl Trump schopný odpovědět.

„Hodně, hodně jsme toho udělali,“ opáčil následně prezident a spustil klasickou tirádu o tom, jak je CNN plná falešných zpráv. Mezitím pod ním běžel titulek: „Vzteklý Trump proměnil brífink v propagandistické shromáždění.“

Prezident se ale potýká ještě s dalším problémem, který představují guvernéři jednotlivých amerických států. Trump by si přál, aby se země mohla rychle vrátit do předkrizového období, kdy ekonomika pomáhala udržení jeho popularity. Proto minulý týden prohlásil, že se již blíží doba, kdy opatření poleví. Proti němu se ale postavili guvernéři z východního i západního pobřeží a vytvořili „pakt“, aby se společně rozhodli, kdy uvolní restrikce. A s tím se prezident nehodlal smířit.

Mám totální moc

„Prezident Spojených států rozhoduje,“ uvedl Trump s tím, že guvernéři rozhodovat nemohou, navzdory tomu, že to byli právě guvernéři, kdo rozhodli o karanténních opatřeních ve svých státech. „Bez souhlasu prezidenta nemohou dělat nic,“ dodal šéf Bílého domu. „Já mám totální moc.“

Trumpova vláda zároveň spoléhá na to, že se její popularita zvedne, až ministerstvo financí uvolní finanční pomoc pro 70 milionů Američanů v rámci záchranného balíčku, který koncem března schválil Kongres.

Do médií ale ve středu unikla informace, že slíbená pomoc pro desítky milionů Američanů ve formě šeků na 1200 dolarů pro dospělé a 500 dolarů pro děti se o několik dní zdrží. Bílý dům se totiž podle informací deníku The Washington Post rozhodl, že na každém ze šeků od finančního úřadu (IRS) nebude stát v levém horním rohu “vláda Spojených států” ale “Prezident Donald J. Trump”. Podle vyjádření ministerstva financí, ale tento krok vydání finanční pomoci nezdrží, přestože zdroje z IRS naznačily pravý opak.