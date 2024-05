„Zbavíme vás obvinění, ale...“ Nová ruská strategie přináší úspěch, místo vazby míří obžalovaní na frontu

Jevgenij Žurin býval frontmanem malé ruské popové kapely z 90. let. Nyní se ocitl ve vyšetřovací vazbě a hrozilo mu až deset let vězení za podvod. Už je však na frontě a bojuje za svou vlast. Podle britského listu The Financial Times (FT) je Žurinův příběh symbolem nového náborového úsilí po celém Rusku.

„Dnes jsem v první linii! Jsme neustále v pohybu, spíme v lese. První linie obrany! Dá-li bůh, až se vrátím z fronty, budeme spolu stále zpívat moje nejlepší písně,“ napsal nedávno Žurin na sociální sítě.