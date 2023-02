Zelenskyj po Londýnu navštívil Paříž, Macrona s Scholzem žádal o těžké zbraně

Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že Francie bude pevně stát na straně Ukrajiny v její válce proti Rusku, když se postavil bok po boku s ukrajinským prezidentem Volodomyrem Zelenským v Elysejském paláci v Paříži. „Ukrajina patří do evropské rodiny,“ řekl při příjezdu Zelenského německý kancléř Scholz. Také on slíbil, že vojenská, humanitární a finanční podpora Ukrajiny bude pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné.

Macron dodal, že Rusku nelze dovolit, aby válku vyhrálo a že oba vedoucí představitelé spolu s německým Olafem Scholzem, který přijel do Paříže také, budou jednat o potřebách Kyjeva, aby se udrželo jeho válečné úsilí ve válce proti Rusku.

Agentura AP napsala, že cílem předem neohlášené cesty Zelenského do Británie a Francie bylo přesvědčit spojence o tom, aby jeho zemi poskytli bojové letouny a další vyspělé zbraňové systémy v situaci, kdy se ukrajinská armáda chystá na očekávanou ruskou ofenzivu a připravuje vlastní plány, jak znovu ovládnout území obsazená Ruskem. Ve čtvrtek se očekává Zelenského příjezd na summit Evropské unie do Bruselu.