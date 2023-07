Cílem je Krym a pak jednání s Putinem, připustil Zelenskyj. Rýpl si do Trumpa

Americký exprezident Donald Trump opakovaně tvrdil, že za jeho působení v úřadu amerického prezidenta by Putin nezaútočil na Ukrajinu a pokud by byl stále u moci, dokázal by dojednat mír mezi zeměmi během 24 hodin. Zelenskyj ale v rozhovoru pro stanici ABC News projevil skepsi ohledně exprezidentových schopností.

„Samotná touha přivést válku ke konci je krásná. Ale tato touha musí být založena na skutečné zkušenosti. Donald Trump už těch svých 24 hodin zažil. My jsme byli ve válce, ač ne v totální válce,“ řekl Zelenskyj, přičemž poukazoval na boje na východě Ukrajiny mezi ukrajinskými silami a Ruskem podporovanými separatisty. „Měl ten čas k dispozici, ale zřejmě měl jiné priority“.

„Pokud mluvíme o ukončení války za cenu Ukrajiny, jinými slovy za vzdání se našeho území, v takovém případě Biden by mohl ukončit válku v pěti minutách,“ rýpl si Zelenskyj ještě do Trumpa, který s oblibou útočí na svého nástupce. „Ale my bychom nesouhlasili,“ dodal.

Biden několikrát zdůraznil, že USA nehodlají s Ruskem jednat o „o Ukrajině bez Ukrajiny“. „To je rozhodnutí, které musí učinit Ukrajina,“ řekl Biden o možných mírových jednáních Kyjeva s Moskvou s tím, že USA hodlají podporovat Ukrajinu v jejím boji proti ruskému agresorovi tak dlouho, jak to bude potřeba.

Dostat se co nejblíže Krymu a jednat

Podle listu The Washington Post šéf CIA William Burns během své tajné návštěvy Kyjeva na počátku června s ukrajinskými představiteli údajně probíral probíhající ukrajinskou protiofenzivu.

Nejvýše postavení ukrajinští činitelé mu údajně představili své plány: do podzimu získat zpět co největší díl ukrajinského území, proniknout co nejhlouběji na východ země a přesunout dělostřelectvo a raketové systémy co nejblíže k hraniční linii Ruskem okupovaného Krymu a zahájit jednání s Moskvou.

Zelenskyj na otázku novinářky stanice ABC News takovou možnost nevyloučil. „Je naprosto jasná a logická rétorika, že v okamžiku, kdy Ukrajina dosáhne administrativní hranice s dočasně okupovaným ukrajinským poloostrovem Krym, velmi pravděpodobně Putin bude nucen hledat dialog s civilizovaným světem, na rozdíl od toho, jak tomu bylo před invazí. Protože bude oslaben,“ řekl Zelenskyj.

Iniciativa versus robustní obrana

Západní činitelé i samotný ukrajinský prezident připouští, že protiofenziva neprobíhá tak rychle, jak by si představovali. Zelenskyj ale uvedl, že necítí „vůbec tlak“ na to, aby Ukrajinci postupovali rychleji.

„Dnes je iniciativa na naší straně. Postupujeme, i když ne rak rychle. Ale postupujeme,“ prohlásil Zelenskyj.

Rusové v očekávání ukrajinského protiútoku vybudovali poměrně robustní obranu, která ztěžuje Ukrajincům proražení jejich pozic. Rusové též těží z vzdušné převahy.

Ukrajinci ale postupují pomaleji i proto, že hodlají své lidi šetřit a nechtějí je zbytečně vrhat na ruskou obranu. Provádí proto opatrnější, průzkumné bojové operace, aby zjistili slabá místa nepřítele a co nejefektivněji je zničili. Zelenskyj zdůrazňuje, že nevrhli na Rusy všechny své síly.