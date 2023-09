Zelenskyj vs. korupce. Jakou má ukrajinský prezident šanci změnit systém?

Cena činila jedenáct tisíc dolarů (asi 245 tisíc korun) za jednoho odvedence, který se tak vyhnul mobilizaci a získal dokument umožňující výjezd za hranice.

Skupinu odhalila tajná služba SBU a všichni tři podezřelí skončili ve vazbě, a to dokonce bez nároku na propuštění na kauci. I když mají na krku hrozivé paragrafy o komplikování činnosti armády za války, maximální sazba je devět let vězení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj teď chce proti korupci přitvrdit a jeho kroky se jeví tak, že to myslí vážně.