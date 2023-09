Zelenskyj zamíří do Bílého domu, obdržel pozvání od Bidena, tvrdí zdroje z USA

Americký prezident Joe Biden (vlevo) přiletěl nečekaně do Kyjeva, setkal se s prezidentem Volodymyrem Zelenským. (20. února 2023) foto: ČTK

Bílý dům a Kongres Spojených států navštíví ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pravděpodobně příští týden. Mimo to se chystá do New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN. O plánovaném setkání s Bidenem ve čtvrtek informovala americká média na základě zpráv od zdrojů Bidenovy administrativy.